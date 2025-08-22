Xe điện sẽ rẻ như cho nhờ công nghệ tái chế pin đột phá chỉ với... nước lã

Các nhà khoa học tại Cộng hòa Séc vừa công bố một bước đột phá quan trọng, có khả năng giải quyết một trong những thách thức lớn nhất về môi trường của ngành công nghiệp xe điện. Họ đã phát triển một phương pháp tái chế các khoáng sản đất hiếm từ pin xe điện một cách hiệu quả, an toàn và đáng kinh ngạc là chỉ sử dụng nước làm dung môi chính.

Phát hiện này hứa hẹn sẽ làm cho toàn bộ vòng đời của xe điện trở nên "xanh" hơn và có thể giúp giảm giá thành xe trong tương lai.

Nghiên cứu thành công việc tái chế pin xe điện bằng nước.

Trái tim của động cơ xe điện và nhiều thiết bị công nghệ cao khác là nam châm vĩnh cửu neodymium, loại nam châm mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, quy trình khai thác và tinh chế neodymium truyền thống lại vô cùng hủy hoại môi trường, tạo ra một lượng lớn chất thải độc hại và thậm chí là chất thải phóng xạ. Đây từ lâu đã là một điểm yếu trong câu chuyện về một tương lai giao thông bền vững.

Nhóm nghiên cứu từ Viện Hóa học Hữu cơ và Hóa sinh Séc đã tiếp cận vấn đề với một triết lý "giữ cho mọi thứ đơn giản". Thay vì sử dụng các hóa chất khắc nghiệt và nhiệt độ cao, phương pháp của họ hoạt động ở nhiệt độ phòng.

Quy trình hoạt động bằng cách hòa tan các nam châm cũ trong nước, sau đó thêm vào một loại phân tử hữu cơ gọi là "tác nhân chelat". Các tác nhân này hoạt động như những chiếc "càng cua" siêu nhỏ, bám chọn lọc vào các ion kim loại đất hiếm. Từ đó, các nhà khoa học có thể dễ dàng lọc và tách riêng chúng ra. Kết quả rất ấn tượng khi họ đã thu hồi được neodymium với độ tinh khiết lên tới 99,7%, đủ tiêu chuẩn để sản xuất ra các nam châm hiệu suất cao thế hệ mới.

Phương pháp tái chế sạch này không chỉ giúp ngăn ngừa độc tố rò rỉ ra đất và nguồn nước mà còn làm giảm sự phụ thuộc vào hoạt động khai thác tài nguyên vốn đầy rủi ro và không bền vững.

Đối với người tiêu dùng, đây là một tin tức đầy hứa hẹn. Bằng cách tạo ra một nguồn cung cấp vật liệu đất hiếm tái chế dồi dào và rẻ hơn, công nghệ này có thể giúp giảm chi phí sản xuất pin – bộ phận đắt đỏ nhất của một chiếc xe điện. Điều này sẽ góp phần làm giảm giá thành xe, từ đó thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh.

Hiện tại, các nhà nghiên cứu đã được cấp bằng sáng chế cho phương pháp này và đang tích cực tìm kiếm các đối tác thương mại để triển khai công nghệ trên quy mô công nghiệp, mở ra một tương lai bền vững hơn cho cả con người và hành tinh.