SanDisk lần đầu công bố dòng ổ cứng SSD Optimus, bản GX Pro tốc độ "khủng"

Trong khi thị trường RAM máy tính và ổ cứng đang trở nên khan hiếm đẩy giá tăng cao "chóng mặt", nhiều hãng tạm ngưng ra sản phẩm mới thì SanDisk vừa công bố dòng SSD gắn trong mới là Optimus, gồm 3 phiên bản. Rẻ nhất là phiên bản SanDisk Optimus hướng đến các nhà sáng tạo nội dung cần khả năng điện toán nhanh và mượt, đồng thời cân bằng giữa tốc độ và mức giá.

Danh mục ổ cứng SSD mới của SanDisk.

Trong khi đó, SanDisk Optimus GX được thiết kế cho game thủ với thời gian tải nhanh, dung lượng lớn hơn và hiệu quả sử dụng năng lượng. Ở phân khúc cao nhất, SanDisk Optimus GX Pro là dòng chủ lực, dành cho nhà phát triển, người dùng chuyên nghiệp và game thủ.

Theo nhà sản xuất, thiết kế bao bì và sản phẩm mới lấy cảm hứng từ tinh thần đổi mới và nhận diện thương hiệu của công ty. Dù có diện mạo mới, dòng Optimus vẫn kế thừa định hướng về chất lượng và độ tin cậy mà hãng đã xây dựng trong lĩnh vực bộ nhớ flash.

Đáng chú ý, SanDisk Optimus GX Pro 8100 NVMe SSD gần đây được vinh danh với Giải thưởng Thiết kế Red Dot 2026. Thành tích này được SanDisk xem là một dấu ấn cho định hướng đổi mới, độ tin cậy và hiệu năng trong thiết kế các giải pháp lưu trữ phục vụ nhu cầu hiện đại.

Optimus GX Pro 8100 NVMe SSD có tốc độ đọc tuần tự lên đến 14.900 MB/s và ghi lên đến 14.000 MB/s. Hiệu suất đạt 2,4 triệu IOPS, tối ưu cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo, máy trạm và gaming. Sản phẩm có tùy chọn dung lượng lên đến 8TB với độ bền ghi lên tới 4.800 TBW.