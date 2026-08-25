Trung Quốc: Nữ streamer xinh đẹp bị tố giả độc thân, “lừa tình” tới 97 tỷ

Trang HK01 đưa tin, một nữ streamer Trung Quốc bị truy tố với cáo buộc lừa đảo 25 triệu nhân dân tệ (khoảng 97 tỷ đồng) từ người hâm mộ thông qua hoạt động livestream. Tuy nhiên, gia đình cô kịch liệt phủ nhận, cho rằng nữ streamer chưa từng giả mạo tình trạng hôn nhân hay hứa hẹn tình cảm để đổi lấy tiền bạc.

Đáng chú ý, mẹ nữ streamer còn tiết lộ một người hâm mộ nam từng có gia đình đã gây sức ép, yêu cầu con gái bà lựa chọn giữa qua lại với ông ta hoặc đối mặt với án tù.

Nữ streamer có gần 2 triệu người theo dõi

Theo trang Jinyun News, Wei Ying (Ngụy Oánh) bắt đầu hoạt động livestream giải trí từ tháng 4/2019 và nhanh chóng thu hút gần 2 triệu người theo dõi trên Douyin (TikTok Trung Quốc).

Wei Ying, một nữ streamer trên Douyin với gần 2 triệu người theo dõi.

Gia đình cho biết thời điểm bắt đầu làm livestream, Ngụy Oánh đã kết hôn và có con. Tuy nhiên, hôn nhân không hạnh phúc nên hai vợ chồng chỉ chính thức ly hôn vào cuối năm 2020. Do con còn nhỏ và muốn bảo vệ đời tư, Ngụy Oánh không công khai tình trạng hôn nhân trên các buổi livestream.

Theo đó, từ tháng 10/2019 ông Xing Moubin (Hình Mỗ Bân) sống tại Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam bắt đầu theo dõi các buổi livestream của Ngụy Oánh và thường xuyên tặng những món quà ảo có giá trị lớn.

Gia đình Ngụy Oánh nói rằng, cô thường chủ động nhắn tin cảm ơn những người hâm mộ chi nhiều tiền để tặng quà. Thông qua những cuộc trò chuyện này, cô và ông Hình bắt đầu nhắn tin riêng.

Bà Thiệu, mẹ của Ngụy Oánh cho biết ông Hình cũng là người đã có gia đình. Sau một thời gian theo dõi livestream và tặng quà, ông ta chủ động theo đuổi con gái bà. Tuy nhiên, Ngụy Oánh nhiều lần từ chối và nói rằng hai người không thể tiến tới mối quan hệ tình cảm. Cô từng khuyên ông Hình không nên tiếp tục tặng quá nhiều quà.

Nữ streamer bị phát hiện đã kết hôn

Tháng 10/2020, thông tin Ngụy Oánh đã kết hôn và có con bị dân mạng "đào" ra được. Ông Hình lập tức hỏi nữ streamer về thông tin này. Ngụy Oánh khi đó đã thừa nhận mình đã kết hôn và có con. Dù biết sự thật, ông Hình vẫn tiếp tục tặng quà cho cô.

Vì vậy, gia đình Ngụy Oánh cho rằng những khoản tiền này là hành động tự nguyện của người hâm mộ, đồng thời phủ nhận việc cô cố tình che giấu tình trạng hôn nhân để khiến đối phương chi tiền.

Cô bị cáo buộc lừa một số tiền lớn từ fan hâm mộ.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, khi Ngụy Oánh thử chuyển sang livestream bán hàng nhưng không thành công và chuẩn bị quay lại livestream giải trí, mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng.

Theo lời gia đình, ông Hình không muốn Ngụy Oánh tiếp tục làm streamer. Ông Hình thậm chí cáo buộc Nguỵ Oánh “lừa đảo” để gây sức ép, yêu cầu cô đồng ý qua lại với mình. Sau khi bị từ chối, ông cùng hai người hâm mộ nam khác cùng trình báo cảnh sát, cáo buộc Ngụy Oánh lừa đảo.

Bà Thiệu kể rằng, ông Hình từng yêu cầu con gái bà lựa chọn giữa “qua lại với ông ta hoặc ngồi tù”. Tuy nhiên, Ngụy Oánh từ chối vì không muốn dính dáng vào một người đàn ông đã có gia đình.

Gia đình cũng phủ nhận việc nữ streamer từng đồng ý yêu đương với ông Hình hay lợi dụng quan hệ tình cảm để chiếm đoạt tiền.

Vụ án kéo dài nhiều năm

Vụ án sau đó trải qua nhiều giai đoạn tố tụng. Đến tháng 10/2025, cơ quan công tố Hải Nam chính thức truy tố Ngụy Oánh về tội lừa đảo. Theo cáo buộc, số tiền liên quan đến vụ án lên tới 25 triệu nhân dân tệ (khoảng 97 tỷ đồng).

Tuy nhiên, gia đình Ngụy Oánh vẫn khẳng định cô chưa từng chủ động dựng chuyện về tình trạng hôn nhân, cũng không sử dụng tình cảm để dụ dỗ người hâm mộ chuyển tiền.

Vụ án gây chú ý không chỉ bởi số tiền lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ mà còn bởi câu hỏi về bản chất của những khoản tiền được gửi qua livestream. Nếu người hâm mộ tự nguyện tặng quà sau khi biết rõ người nhận đã kết hôn và có con, việc này về nguyên tắc khác với trường hợp một streamer cố tình tạo dựng danh tính hoặc "lừa tình" để khiến người khác chuyển tiền.

Ngược lại, việc một người không công khai tình trạng hôn nhân chưa tự động đồng nghĩa với việc không có hành vi gian dối. Điểm mấu chốt vẫn là người nhận tiền đã nói gì, cam kết điều gì, có cố tình tạo nhận thức sai lệch hay không và hành vi đó có trực tiếp dẫn tới việc nạn nhân giao tài sản hay không.

Vì vậy, những lời khai từ gia đình Ngụy Oánh mới chỉ phản ánh một phía của vụ việc. Việc cô có thực sự phạm tội lừa đảo hay không, 25 triệu nhân dân tệ được xác định như thế nào, số tiền thực tế đến tay nữ streamer bao nhiêu và mối quan hệ giữa cô với những người tặng quà ra sao vẫn đang được điều tra.

Cho đến khi có phán quyết cuối cùng, các cáo buộc đối với Ngụy Oánh vẫn cần được xem xét, chưa thể đồng nhất với việc cô đã phạm tội.