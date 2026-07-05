Mẹo đơn giản giúp kéo dài tuổi thọ ổ SSD không phải ai cũng biết

Nhiều người dùng thường được khuyên nên chọn mua ổ SSD nhanh nhất có thể, thường đồng nghĩa với việc chi tiêu cho những sản phẩm đắt đỏ. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng khác mà ít người chú ý đến khi mua SSD là việc cấp phát dung lượng dự phòng (overprovisioning) - một phương pháp giúp kéo dài tuổi thọ của ổ SSD. Đây là tính năng dành một phần dung lượng lưu trữ của SSD cho các tác vụ tự quản lý, thay vì sử dụng hoàn toàn cho dữ liệu cá nhân.

Ổ SSD ngày càng đắt đỏ, vì vậy người dùng nên quan tâm đến tuổi thọ của nó..

Bộ điều khiển SSD sẽ sử dụng không gian này để thực hiện các công việc như di chuyển dữ liệu, dọn dẹp các tệp đã xóa và chuẩn bị các khối trống cho các lần ghi trong tương lai. Điều này giúp ổ SSD hoạt động ổn định hơn và giảm thiểu tình trạng ghi đè không cần thiết.

Mặc dù hầu hết các ổ SSD hiện nay đã được thiết lập sẵn một lượng dung lượng dự phòng từ nhà máy, người dùng vẫn có thể tự thêm dung lượng này. Một số ứng dụng quản lý SSD cho phép người dùng thực hiện điều này, hoặc bạn có thể để một phần ổ đĩa không được phân bổ để tạo thêm không gian trống.

Tuy nhiên, việc cấp phát dung lượng dự phòng không phải là không có nhược điểm. Nếu dành ra 10% dung lượng của ổ SSD 1TB cho việc này, người dùng sẽ mất khoảng 100GB dung lượng lưu trữ hữu ích. Đối với các ổ SSD dung lượng nhỏ hơn, như 512 GB hay 120 GB, việc này có thể gây ra sự thiếu hụt đáng kể.

Overprovisioning là tính năng quan trọng trên ổ SSD để kéo dài tuổi thọ.

Do đó, việc quyết định có nên cấp phát dung lượng dự phòng hay không phụ thuộc vào cách người dùng sử dụng ổ SSD. Nếu ổ đĩa thường xuyên hoạt động hết công suất hoặc xử lý nhiều thao tác ghi, việc hy sinh một phần dung lượng có thể là một sự đánh đổi hợp lý. Ngược lại, nếu chỉ sử dụng ổ SSD cho các tác vụ nhẹ hàng ngày, việc này có thể không cần thiết.

Cuối cùng, trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào liên quan đến SSD, người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng và tuân theo quy tắc 3-2-1 để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của mình.