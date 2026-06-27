Samsung chốt lịch sự kiện tháng 7, những thiết bị nào không nhận được One UI 9.0?

Thế hệ phần mềm One UI 9.0 (nền tảng Android 17) của Samsung hiện đã có mặt dưới dạng thử nghiệm Beta và dự kiến sẽ được công bố chính thức tại sự kiện Unpacked diễn ra vào tháng 7 tới. Bản nâng cấp mới này chủ yếu tập trung vào việc tinh chỉnh giao diện, tối ưu hóa hiệu năng thay vì mang đến một cuộc đại tu lớn toàn diện cho các dòng điện thoại Galaxy.

Hình minh họa One UI 9.0.

Tuy nhiên, đi kèm với sự háo hức này là một danh sách dài các thiết bị phân khúc cao cấp lẫn tầm trung đời cũ sẽ chính thức bị gạch tên khỏi lộ trình cập nhật.

Danh sách các thiết bị bị loại trừ khỏi One UI 9.0

Chính sách phần mềm hiện tại của gã khổng lồ Hàn Quốc đang chia làm hai nhóm chiến lược rõ rệt bao gồm 7 năm cập nhật cho flagship từ dòng S24 trở về sau và 6 năm cho các thiết bị còn lại. Trong khi đó, các thế hệ ra mắt trước mốc thời gian này như Galaxy S22 hay S23 series vốn chỉ được cam kết nhận tối đa 4 năm cập nhật phần mềm hệ điều hành. Dưới đây là danh sách dự kiến các dòng điện thoại sẽ bị loại trừ hoàn toàn khỏi đợt triển khai nâng cấp phần mềm One UI 9.0 sắp tới:

- Phân khúc flagship: Dòng Galaxy S22 (gồm S22, S22+, S22 Ultra), bộ đôi màn hình gập Galaxy Z Fold 4 và Z Flip 4, cùng phiên bản Galaxy S21 FE 5G.

- Phân khúc tầm trung và giá rẻ: Các dòng máy quốc dân Galaxy A73 5G, A53 5G, A33 5G, A14 (cả bản LTE và 5G), A06 bản LTE, A05, A05s.

- Dòng M và F series: Các thiết bị thuộc thế hệ Galaxy M53 5G, F53 5G, M33 5G, F33 5G, M14 và F14 cũng sẽ phải dừng bước.

Mặc dù đây mới chỉ là danh sách dự kiến và cần chờ sự xác nhận cuối cùng tại sự kiện Unpacked, nhưng độ chính xác được đánh giá là cực kỳ cao. Việc xác định các dòng máy đủ điều kiện hiện không còn quá phức tạp nhờ vào các cam kết minh bạch mà hãng đã duy trì ổn định suốt nhiều năm qua. Sau khi các dòng sản phẩm cũ hoàn toàn bị đào thải khỏi luồng cập nhật, hệ sinh thái của Samsung hứa hẹn sẽ trở nên đồng bộ và gọn gàng hơn.