Samsung hoàn tất phát hành One UI 8.5 đến 44 thiết bị Galaxy

Sau khi mở rộng chương trình beta cho một số thiết bị khác và phát hành phiên bản ổn định cho dòng Galaxy S26, công ty đã bắt đầu triển khai bản cập nhật ổn định của One UI 8.5 cho các thiết bị cũ hơn đủ điều kiện vào tháng trước.

Samsung đã hoàn tất triển khai One UI 8.5 đến những điện thoại Galaxy "đã hứa".

Có tổng cộng 44 thiết bị Galaxy đã được xác nhận đủ điều kiện nhận bản cập nhật One UI 8.5, 0và sau gần 1 tháng triển khai, Samsung đã hoàn tất việc cập nhật cho tất cả các mẫu máy mà công ty xác nhận, với thiết bị cuối cùng là Galaxy A15.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các thiết bị đã được cập nhật One UI 8.5:

- Galaxy S25

- Galaxy S25+

- Galaxy S25 Ultra

- Galaxy S25 Edge

- Galaxy S25 FE

- Galaxy S24

- Galaxy S24+

- Galaxy S24 Ultra

- Galaxy S24 FE

- Galaxy S23

- Galaxy S23+

- Galaxy S23 Ultra

- Galaxy S23 FE

- Galaxy Z Fold 7

- Galaxy Z Flip 7

- Galaxy Z Flip 7 FE

- Galaxy Z TriFold

- Galaxy Z Fold 6

- Galaxy Z Flip 6

- Galaxy Z Fold 5

- Galaxy Z Flip 5

- Galaxy Z Fold Special Edition

- Galaxy Tab S11

- Galaxy Tab S11 Ultra

- Galaxy Tab S10+

- Galaxy Tab S10 Ultra

- Galaxy Tab S10 FE

- Galaxy Tab S10 FE+

- Galaxy Tab S9

- Galaxy Tab S9+

- Galaxy Tab S9 Ultra

- Galaxy Tab S9 FE

- Galaxy A56

- Galaxy A55

- Galaxy A54

- Galaxy A36

- Galaxy A35

- Galaxy A34

- Galaxy A26

- Galaxy A25

- Galaxy A17

- Galaxy A16

- Galaxy A15

Ngoài ra, còn có 18 thiết bị Galaxy khác được kỳ vọng sẽ nhận One UI 8.5, mặc dù chưa được Samsung chính thức xác nhận. Đến nay, công ty đã triển khai bản cập nhật beta cho 10 trong số các thiết bị này, cho thấy khả năng các mẫu còn lại cũng sẽ sớm nhận được bản cập nhật.

Nhiều điện thoại Galaxy khác cũng có cơ hội nhận One UI 8.5, dù chưa được Samsung xác nhận.

Danh sách các thiết bị kỳ vọng bao gồm:

- Galaxy A06

- Galaxy F06

- Galaxy F55

- Galaxy F56

- Galaxy M06

- Galaxy M16

- Galaxy M55

- Galaxy M55s

- Galaxy M56

- Galaxy XCover 7 Pro

Như thường lệ, bản cập nhật có thể chưa có mặt ở tất cả các thị trường. Samsung dự kiến sẽ mở rộng phạm vi cung cấp sang nhiều quốc gia trong những tuần tới.