Bí mật bầy drone mới của Mỹ: Tự sạc không dây và không bao giờ hạ cánh

Một bước đột phá mang tính cách mạng trong công nghệ quân sự vừa được mở ra khi hai công ty Mỹ, Reach Power và Gambit, nhận được nguồn tài trợ từ Quỹ Cải tiến Năng lượng Vận hành (OECIF) thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ cho dự án chung mang tên SWARM. Dự án này là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ truyền năng lượng không dây bằng sóng vô tuyến và trí tuệ bầy đàn do AI điều khiển, cho phép các phi đội máy bay không người lái (drone) cỡ nhỏ vận hành liên tục 24/7 mà không bao giờ cần hạ cánh hay thay pin thủ công.

Hình minh họa đàn drone có khả năng sạc không dây.

Trước đây, các dòng drone Group 1 cỡ nhỏ và giá rẻ dù rất phổ biến trong các xung đột hiện đại nhưng lại bị trói buộc bởi giới hạn thời gian bay chỉ khoảng 30 phút. Việc tăng kích cỡ pin sẽ làm tăng trọng lượng và chi phí, làm mất đi lợi thế cốt lõi của loại khí tài dễ thay thế này. Thêm vào đó, công tác hậu cần lắp đặt, tháo sạc và vận chuyển pin tại các vùng chiến sự vô cùng nguy hiểm, khiến hiệu suất hoạt động của drone bị kéo tụt xuống mức chỉ còn 30%.

SWARM xuất hiện để đập tan mọi rào cản đó. Khi cất cánh, hệ thống AI của Gambit cho phép mỗi chiếc drone tự theo dõi dung lượng pin và nhu cầu nhiệm vụ để tự động điều chỉnh lộ trình trong thời gian thực. Chúng sẽ tự bay đến các điểm mốc được chỉ định để tiếp nhận năng lượng sóng vô tuyến (RF) ngay trên không mà không cần con người can thiệp, giúp cả bầy đàn tự quản lý năng lượng và duy trì sự hiện diện liên tục.

Hình minh họa.

Hệ thống tối tân này được thiết kế để phục vụ các nhiệm vụ đòi hỏi vùng phủ sóng liên tục như tình báo, giám sát, trinh sát (ISR), an ninh biên giới và phòng không. Bằng cách giải phóng drone khỏi gánh nặng vận hành hậu cần, người điều khiển giờ đây có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ cốt lõi thay vì lo lắng về năng lượng của thiết bị.

Dự án SWARM là một cột mốc quan trọng làm thay đổi hoàn toàn phương trình năng lượng của các thiết bị bay không người lái. Công nghệ truyền năng lượng từ xa này không chỉ loại bỏ rào cản sạc pin truyền thống mà còn khai phóng toàn bộ tiềm năng tự hành của robot, mang lại cho quân đội một "con mắt không bao giờ chớp" để giám sát mục tiêu liên tục không ngừng nghỉ.