Sạc di động nhỏ gọn và loạt phụ kiện cho iPhone 17, iPhone Air

Sự kiện ra mắt iPhone 17 series cùng iPhone Air không chỉ gây chú ý ở phân khúc smartphone cao cấp mà còn kéo theo loạt phụ kiện đồng hành từ nhiều thương hiệu quốc tế. Trong đó, bốn cái tên nổi bật có thể kể đến là Mophie, Pitaka, Urban Armor Gear (UAG) và ZAGG.

Sạc di động Mophie

Sạc di động Mophie.

Mophie vừa giới thiệu thế hệ phụ kiện mới tương thích và tối ưu cho iPhone 17 và iPhone Air. Điểm nhấn nằm ở dòng Mophie Essentials ứng dụng công nghệ GaN giúp củ sạc nhỏ gọn, hiệu suất cao và hạn chế tỏa nhiệt. Các sản phẩm còn hỗ trợ chuẩn Power Delivery kết hợp PPS, tự động điều chỉnh dòng điện để bảo vệ thiết bị.

Ngoài ra, Mophie cũng đang phát triển công nghệ sạc không dây Qi2.2 với công suất nâng lên 25W, nhanh và thông minh hơn. Người dùng có thể lựa chọn từ pin dự phòng, sạc du lịch, cáp sạc đến các bộ sạc không dây, tất cả đều được chứng nhận an toàn và thiết kế thân thiện cho việc di chuyển.

Ốp lưng Pitaka

Ốp lưng Pitaka.

Khác với định hướng của Mophie, Pitaka nhấn mạnh triết lý tối giản và vật liệu cao cấp. Bộ sưu tập ốp lưng iPhone 17 series của Pitaka gây chú ý nhờ sử dụng sợi Aramid - loại vật liệu siêu bền thường thấy trong ngành hàng không vũ trụ và áo chống đạn.

Chẳng hạn, dòng Ultra-Slim Case chỉ dày 0,9mm nhưng vẫn bảo vệ hiệu quả, đồng thời tích hợp công nghệ PitaTap cho phép thao tác vuốt chạm. Trong khi đó, dòng ProGuard và UltraGuard bổ sung thêm khả năng chống sốc và va đập mạnh, phù hợp cho người dùng cần độ bền cao.

Không chỉ tập trung vào bảo vệ, Pitaka còn mang đến phụ kiện phong cách sống như ví MagSafe hay vòng giữ điện thoại, giữ nguyên sự tinh gọn nhưng vẫn tiện dụng.

Ốp lưng chống sốc UAG

Ốp lưng chống sốc UAG.

Urban Armor Gear (UAG) vốn nổi tiếng nhờ các sản phẩm đạt chuẩn chống sốc quân đội (MIL-STD 810G). Năm nay, thương hiệu đến từ California tiếp tục làm mới dòng ốp lưng Monarch Pro và Metropolis bằng vật liệu DuPont Kevlar cùng sợi Carbon Fiber siêu nhẹ, siêu bền.

Mỗi mẫu ốp lưng của UAG đều được thử nghiệm rơi ở độ cao trên 4,8m, với viền chống trượt và vỏ chống va đập. UAG cũng bắt kịp xu hướng khi tung ra các phiên bản màu sắc mới, gọn nhẹ, thời trang hơn, đáp ứng nhu cầu của người dùng trẻ. Không chỉ dành cho điện thoại, hệ sinh thái sản phẩm UAG còn mở rộng sang laptop, tablet và thiết bị đeo.

Dán màn hình và ốp lưng ZAGG

ZAGG mang đến thế hệ bảo vệ mới dành cho iPhone 17 series với hai nhóm sản phẩm chính: Kính dán màn hình và ốp lưng Graphene.

Dán màn hình và ốp lưng ZAGG.

Cụ thể, InvisibleShield XTR5 là sản phẩm nổi bật, không chỉ bảo vệ màn hình mà còn lọc ánh sáng xanh gây hại, cải thiện chất lượng giấc ngủ theo chứng nhận của SleepScore Labs. Trong khi đó, dòng Privacy XTR giúp bảo mật thông tin cá nhân với bộ lọc riêng tư 4 chiều và khả năng chống bám vân tay.

Song song, các dòng ốp lưng Graphene như Rainier, Milan hay Crystal Palace vừa mỏng nhẹ vừa có khả năng chống sốc tới 5,5m. Graphene được xem là vật liệu mạnh nhất hành tinh, đã mở ra tiêu chuẩn mới về bảo vệ thiết bị di động. Đặc biệt, ZAGG cũng chú trọng tính bền vững với việc sử dụng nhựa tái chế từ 48% đến 100% cho ốp lưng và giảm hàng triệu kg nhựa nguyên sinh trong bao bì.