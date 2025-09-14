AT&T có thể bán iPhone 17 giá 0 đồng, còn các nhà mạng Việt Nam thì sao?

Không đứng ngoài "cơn sốt" iPhone 17, nhiều nhà mạng tại Việt Nam vừa công bố các gói cước dành cho người mua iPhone 17, iPhone 17 Pro/Pro Max và iPhone Air. Các nhà mạng "bắt trend" đợt này chủ yếu là những nhà mạng trong các tập đoàn có hệ thống bán lẻ iPhone, chẳng hạn Viettel có Viettel Store hay FPT có FPT Shop.

So với thế giới, chẳng hạn tại Mỹ, nhà mạng AT&T thường áp dụng chính sách trợ giá theo hợp đồng 24 - 36 tháng, kèm các ưu đãi trả góp 0% hoặc giảm giá mạnh (thậm chí máy khóa mạng giá chỉ 0 đồng). Cách làm này khác với Việt Nam, nơi nhà mạng chú trọng vào khuyến mãi dung lượng data, phút gọi và tặng thêm thời gian sử dụng gói cước.

iPhone 17 series đang tạo nên "cơn sốt" toàn cầu.

Cụ thể, Viettel giới thiệu gói cước trả trước 5GIP200 (200.000 đồng/30 ngày) gồm: 240GB data (8GB/ngày), gọi nội mạng miễn phí (tối đa 20 phút/cuộc), 150 phút ngoại mạng và quyền lợi xem TV360. Khi mua kèm iPhone 17 Pro/Pro Max, iFan sẽ được tặng tới 3 tháng miễn phí.

Còn gói trả sau N300 (300.000 đồng/tháng) sẽ gồm: 360GB data (12GB/ngày), gọi nội mạng miễn phí (60 phút/cuộc), 200 phút ngoại mạng, 200 SMS và data miễn phí cho Spotify, Meta, TikTok, YouTube. Người mua iPhone 17 Pro/Pro Max sẽ được tặng tới 2 tháng miễn phí.

Với nhà mạng FPT, họ có các gói cước FVIP150, F299 và F399 với dung lượng "khủng" lên tới 600GB data/tháng, kèm hàng trăm phút gọi nội/ngoại mạng. Khách hàng có thể lựa chọn kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng cước. Đặc biệt, với gói 12 tháng, người dùng được tặng thêm 2 tháng sử dụng, tương đương 14 tháng trải nghiệm trọn gói.

Trong trường hợp nhận máy trễ dự kiến, khách hàng đã đặt cọc dòng iPhone mới kèm SIM FPT với các gói FVIP150, F299 hoặc F399 (kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng) sẽ được tặng thêm thời gian sử dụng gói cước gấp đôi so với thời gian chậm giao từ hệ thống. Ví dụ: Nếu máy giao trễ 1 tháng, khách hàng sẽ được tặng 2 tháng sử dụng gói cước.

Với những khách hàng không đăng ký SIM FPT kèm máy, FPT Shop sẽ cung cấp miễn phí SIM kèm gói FVIP150, bao gồm 5GB/ngày, truy cập không giới hạn YouTube, TikTok, Facebook, cùng 500 phút gọi nội mạng và 200 phút ngoại mạng mỗi tháng. Thời hạn gói cước này cũng sẽ gấp đôi so với thời gian giao trễ.

Hiện, các nhà mạng lớn khác tại Việt Nam là VinaPhone, MobiFone chưa có động thái gì "ăn theo" iPhone 17. Trước đó, cách đây nhiều năm, các nhà mạng này từng bán iPhone với giá ưu đãi khi mua kèm gói cước và cam kết thời gian sử dụng nhưng không mấy hiệu quả.

Có thể thấy, ở thị trường quốc tế, chiến lược thiên về việc giảm gánh nặng tài chính ban đầu cho khách hàng. Còn các nhà mạng tại Việt Nam đang chọn hướng đi gắn kết giữa sản phẩm iPhone và dịch vụ viễn thông để tối ưu trải nghiệm. Dù vậy, iFan Việt mua iPhone 17 series nên so sánh kỹ giá cuối và nhu cầu sử dụng các gói cước tặng kèm nói trên, để không rơi vào cảnh "bia kèm lạc" phi thực tế.