Xổ số trúng iPhone 17 series: Chiêu trò mới của tội phạm mạng

Kaspersky vừa phát hành báo cáo cho biết, họ ghi nhận sự gia tăng đột biến của các chiêu trò lừa đảo lợi dụng sức nóng từ sự kiện đặt hàng trước và mở bán iPhone 17 series. Theo đó, tội phạm mạng dựng lên hàng loạt trang web giả mạo, xổ số ảo và chiêu trò tuyển “người thử nghiệm sản phẩm” nhằm thu thập thông tin cá nhân và dữ liệu tài chính của người dùng.

Một trong những chiêu thức phổ biến là các trang web giả mạo Apple Store, đánh lừa người dùng bằng lời chào mời đặt trước iPhone 17 “trước khi hết hàng”. Khi khách hàng nhập thông tin thanh toán, kẻ gian sẽ đánh cắp dữ liệu thẻ ngân hàng thay vì thực hiện giao dịch thật.

Một trang web lừa đảo giả mạo trang web chính thức của Apple với nút “Đặt hàng ngay” dẫn đến biểu mẫu thu thập dữ liệu tài chính người dùng.

Ngoài ra, kẻ gian còn tung ra các chương trình xổ số giả mạo với lời hứa tặng iPhone miễn phí cho người trúng thưởng. Chúng yêu cầu người tham gia hoàn thành khảo sát, cung cấp thông tin cá nhân (như email, số điện thoại,...) và nộp một khoản phí giao hàng hoặc phí dịch vụ. Để tăng tính thuyết phục, các trang lừa đảo này thậm chí gắn thêm phần bình luận giả mạo của “người dùng” khẳng định họ đã nhận được phần thưởng.

Một trang web lừa đảo sử dụng chiêu trò "quà tặng kỷ niệm" iPhone.

Một chương trình giả mạo “khách hàng thân thiết của Apple” với chiêu trò trao tặng iPhone mới.

Không dừng lại ở đó, kẻ gian còn quảng cáo cơ hội trở thành những “người đầu tiên trải nghiệm” iPhone 17. Chiêu trò này nhắm đến nhóm người dùng am hiểu công nghệ, dẫn dụ họ cung cấp thông tin liên hệ, địa chỉ giao hàng và nộp một khoản phí vận chuyển để đổi lấy “thiết bị dùng thử sớm”. Tuy nhiên, thực tế không có bất cứ sản phẩm nào được gửi đi.

Một trò lừa đảo với khảo sát thu hút người dùng trở thành "người thử nghiệm" iPhone mới.

Trước thực trạng trên, Kaspersky khuyến nghị người dùng:

- Chỉ mua từ hệ thống chính thức: Đặt hàng qua website của Apple, nhà bán lẻ được ủy quyền hoặc nhà mạng đã xác thực, tránh truy cập các trang giả mạo.

- Luôn kiểm tra đường dẫn, cẩn trọng trước các ưu đãi đáng ngờ: Không nhấp vào email, tin nhắn hay quảng cáo tự động hứa hẹn khuyến mãi hay trúng thưởng.

- Không chia sẻ dữ liệu cá nhân để nhận quà “miễn phí”: Các chương trình uy tín hiếm khi yêu cầu thông tin nhạy cảm ngay từ đầu. Nếu bị hỏi tên, số thẻ hay địa chỉ, hãy coi đó là dấu hiệu cảnh báo.

- Bật xác thực đa yếu tố và theo dõi tài khoản: Kích hoạt xác thực 2 yếu tố (Two-Factor Authentication - 2FA) cho tài khoản Apple ID và các ứng dụng tài chính, đồng thời thường xuyên kiểm tra sao kê để phát hiện sớm giao dịch bất thường.