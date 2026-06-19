Tấm pin mặt trời mới của Trung Quốc vừa lập kỷ lục thế giới chưa từng có

Nhà sản xuất Trina Solar của Trung Quốc vừa chính thức trình làng tấm pin mặt trời song tầng perovskite-silicon quy mô thương mại, thiết lập một cột mốc toàn cầu mới. Thiết bị này đã đạt hiệu suất chuyển đổi năng lượng kỷ lục lên tới 29,2% và công suất đầu ra chạm mốc 907 watt. Đây được xem là một trong những tấm pin mặt trời mạnh mẽ nhất từng được chế tạo cho các ứng dụng thương mại, mở ra bước tiến lớn tiếp theo cho ngành năng lượng sạch.

Hình minh họa.

Trong khi pin silicon truyền thống đang dần tiếp cận giới hạn hiệu suất thực tế, thiết kế song tầng mới của Trina Solar đã giải quyết được bài toán này. Bằng cách xếp chồng lớp perovskite lên trên tế bào silicon, tấm pin có thể thu giữ dải ánh sáng mặt trời rộng hơn. Lớp perovskite phía trên hấp thụ các bước sóng năng lượng cao, còn lớp silicon bên dưới thu giữ phần ánh sáng xuyên qua, giúp tạo ra lượng điện năng lớn hơn đáng kể trên cùng một diện tích.

Bước đột phá này không chỉ giúp Trung Quốc giành lại vị trí dẫn đầu về hiệu suất năng lượng mặt trời mà còn củng cố vị thế nhà sản xuất thiết bị lớn nhất thế giới của quốc gia này. Bên cạnh hiệu suất vượt trội, công nghệ perovskite còn mở ra tiềm năng cắt giảm chi phí sản xuất nhờ quy trình chế tạo đơn giản và tốn ít năng lượng hơn. Nếu thành công mở rộng quy mô thương mại, công nghệ này hứa hẹn sẽ làm giảm giá thành điện mặt trời một cách mạnh mẽ.

Hình minh họa.

Tuy nhiên, pin mặt trời perovskite vẫn phải đối mặt với thách thức lớn về độ bền lâu dài trước các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm và tia UV. Vật liệu này nhạy cảm hơn nhiều so với silicon truyền thống - vốn có thể hoạt động bền bỉ hàng thập kỷ. Hiện nay, các nhà nghiên cứu đang tập trung tối ưu hóa tính ổn định để đảm bảo thế hệ pin mới chống chịu tốt với điều kiện thực tế, hướng tới việc trở thành lõi công nghệ cho hệ sinh thái năng lượng tương lai.