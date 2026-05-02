Một nghiên cứu lớn vừa thay đổi cách nhìn về tuổi thọ pin mặt trời

Nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Công nghệ Brandenburg Cottbus-Senftenberg (Đức) với hơn 1 triệu hệ thống năng lượng mặt trời tại Đức trong suốt 16 năm cho thấy tốc độ suy giảm hiệu suất của các tấm pin mặt trời chậm hơn so với các giả định trước đây. Kết quả đã được công bố trên tạp chí Energy Economics.

Tuổi thọ pin mặt trời có thể vượt xa mốc 25 năm quen thuộc.

Diego Prieto Melo, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: “Năng lượng mặt trời đang phát triển nhanh chóng và có khả năng lão hóa tốt hơn nhiều người nghĩ. Chúng tôi nhận thấy sản lượng giảm trung bình chỉ khoảng 0,59% mỗi năm, thấp hơn nhiều so với các dự đoán trước đó”.

Điểm nổi bật của nghiên cứu này là quy mô lớn, với khả năng theo dõi 1,25 triệu hệ thống trong suốt 16 năm. Prieto Melo nhấn mạnh: “Các nghiên cứu trước đây chỉ xem xét hàng nghìn tấm pin, trong khi chúng tôi đã có dữ liệu từ toàn quốc. Đây là một kết quả tích cực cho ngành công nghiệp năng lượng mặt trời, từ các hộ gia đình đến các nhà đầu tư lớn”.

Các chuyên gia trước đây dự đoán một số chủ nhà có thể tiết kiệm hàng tỷ đồng tiền điện nhờ vào việc lắp đặt tấm pin mặt trời, tùy thuộc quy mô hệ thống. Dữ liệu mới có thể dẫn đến dự báo tiết kiệm dài hạn thậm chí còn cao hơn. Prieto Melo cho biết, với tuổi thọ dài hơn và tỷ lệ xuống cấp thấp hơn, các dự án năng lượng mặt trời có thể đạt được sản lượng và tổng doanh thu cao hơn.

Đây chắc chắn là tin vui cho nhiều ngôi nhà và doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự xuống cấp của các tấm pin có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường như nhiệt độ cực cao, nhiệt độ cực thấp và ô nhiễm không khí. Prieto Melo cho biết thêm: “Chúng tôi nhận thấy rằng biến đổi khí hậu sẽ có tác động lớn đến các hệ thống điện mặt trời”.

Phân tích của các nhà nghiên cứu tại Đức cho thấy tỷ lệ suy thoái hàng năm nằm trong khoảng 0,52% đến 0,61%, chỉ bằng một nửa so với tỷ lệ suy thoái trung bình được báo cáo trong các nghiên cứu trước đây. “Những phát hiện của chúng tôi củng cố độ tin cậy, khả năng sinh lời và tính khả thi lâu dài của hệ thống quang điện, từ đó tăng cường niềm tin vào quá trình chuyển đổi năng lượng dựa trên năng lượng mặt trời”, Prieto Melo kết luận.

Kết quả nghiên cứu này không chỉ mang lại thông tin hữu ích cho những người đã sở hữu pin mặt trời mà còn cho những chủ nhà đang cân nhắc nâng cấp hệ thống của mình.