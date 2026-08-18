Thói quen đặt điện thoại cạnh giường và sự thật ít người biết

Hiện nay, tin đồn về việc sử dụng điện thoại di động có gây nghiện và ảnh hưởng đến giấc ngủ đã trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi. Nhiều người cho rằng việc sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ có thể làm gián đoạn giấc ngủ và cảm giác thư giãn. Một số nghiên cứu cho thấy, việc tiếp xúc với ánh sáng từ màn hình điện thoại có thể làm giảm sản xuất melatonin, hormone điều chỉnh giấc ngủ.

Việc đi vào giấc ngủ có thể trở nên khó khăn nếu chúng ta để điện thoại di động bên cạnh

Chuyên gia về tuổi thọ, Diego Suárez, đã chỉ ra rằng 25% người tiếp xúc với tín hiệu không dây vào ban đêm có thể gặp rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng. Ông đã trích dẫn bốn mã định danh PMID trong video của mình để hỗ trợ cho lập luận này.

Được biết, Diego Suárez là một nhân vật có tiếng trên mạng xã hội với các nội dung chia sẻ về sức khỏe trao đổi chất, tuổi thọ sinh học, và những chỉ trích nhắm vào các quan niệm dinh dưỡng lỗi thời. Ông sở hữu các trang cá nhân Coeus Retroaging và Facebook.

Điện thoại có thực sự gây hại cho giấc ngủ?

Tuy nhiên, khi kiểm tra các nghiên cứu liên quan, nhiều tài liệu không đề cập đến mối liên hệ giữa điện thoại di động và giấc ngủ, mà lại tập trung vào các vấn đề khác như chứng chóng mặt hay nghiên cứu trên chuột.

Mặc dù video của Suárez thu hút gần 500.000 lượt xem và hàng chục nghìn lượt thích, nhưng thông tin trong đó cần được kiểm chứng kỹ lưỡng. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences cho thấy, việc sử dụng thiết bị đọc sách điện tử có thể làm giảm nồng độ melatonin và làm chậm đồng hồ sinh học. Ngược lại, một đánh giá của WHO vào năm 2024 không tìm thấy bằng chứng cho thấy bức xạ tần số vô tuyến gây rối loạn giấc ngủ.

Vì vậy, việc hạn chế sử dụng điện thoại vào ban đêm có thể là một cách tốt để duy trì thói quen ngủ đều đặn. Tuy nhiên, cần có thêm nghiên cứu để xác định rõ ràng mối liên hệ giữa điện thoại di động và giấc ngủ, vì mỗi người có thể phản ứng khác nhau với các yếu tố này.