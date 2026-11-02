Xuất hiện ứng dụng nhắn tin bảo mật, chống lừa đảo đủ sức đe dọa Zalo

Xuất hiện ứng dụng nhắn tin đủ sức đe dọa Zalo

Ứng dụng Tammi vừa đạt mốc 20 triệu người dùng sau gần 3 tháng ra mắt. Đáng chú ý, ngoài 90% người dùng mạng Viettel thì khoảng 10% người dùng Tammi là thuê bao của các nhà mạng khác như VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile,... Trong tháng 10, tỷ lệ người dùng hoạt động hằng ngày trên người dùng hoạt động hằng tháng (DAU/MAU) đạt gần 30%.

Tại Việt Nam, Zalo đang là nền tảng có đông đảo người dùng nhất với hơn 82,6 triệu người dùng, theo sau là các ứng dụng ngoại như Messenger, Viber, WhatsApp, Telegram,... Giờ đây, sự xuất hiện của Tammi với mức tăng trưởng như trên kèm công nghệ chống lừa đảo, có thể xem là sản phẩm "made in Vietnam" đầu tiên đủ sức đe dạo sự thống trị của Zalo - ứng dụng vốn đang bị nhiều kẻ gian sử dụng để lừa đảo người dùng Internet.

Tammi là ứng dụng do Viettel phát triển, dành cho mọi thuê bao di động của mọi nhà mạng tại Việt Nam.

Theo nhà phát triển, sự phát triển của các ứng dụng liên lạc đã khiến việc gọi điện, nhắn tin và chia sẻ thông tin trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng cùng với sự thuận tiện ấy, người dùng cũng phải đối mặt với những câu hỏi mới: Ai đang trò chuyện với mình? Ai có thể tiếp cận nội dung trao đổi? Và sau khi gửi đi một thông tin riêng tư, mình còn có thể kiểm soát nó đến đâu?

Trên thực tế, các vụ lừa đảo trực tuyến không bắt đầu bằng việc kẻ gian tấn công hệ thống bảo mật. Chúng bắt đầu từ một tài khoản giả danh người quen, một cuộc gọi tự xưng là nhân viên ngân hàng hay cơ quan chức năng. Bằng cách tạo cảm giác cấp bách hoặc đánh vào tâm lý lo lắng, kẻ gian có thể khiến nạn nhân tự cung cấp mã OTP, mật khẩu hay chuyển tiền.

Vì vậy, việc xác thực danh tính và kiểm soát quyền truy cập tài khoản ngày càng trở nên quan trọng. Đây là một trong những hướng phát triển mà Viettel Tammi chú trọng, dựa trên lợi thế công nghệ hệ sinh thái viễn thông Viettel. Không chỉ sử dụng số điện thoại và mã OTP, Tammi còn hỗ trợ kết nối qua VneID để tăng cường khả năng xác thực danh tính người dùng.

Ngay cả khi chính chủ đổi một chiếc điện thoại mới, người dùng cũng phải thực hiện xác thực lại trước khi sử dụng số điện thoại của mình trên thiết bị đó. Những bước bảo vệ này góp phần hạn chế nguy cơ tài khoản bị truy cập trái phép, đồng thời tạo thêm cơ sở để người dùng tin tưởng vào các kết nối trên nền tảng.

Các vụ lừa đảo trực tuyến thường bắt đầu từ một tài khoản giả danh người quen.

Với Tammi OA, cơ chế xác thực và nhận diện tài khoản tổ chức giúp người dùng có thêm căn cứ phân biệt các kênh thông tin chính thức với tài khoản giả mạo. Nhờ đó, việc tiếp nhận thông báo, trao đổi thông tin hay tương tác với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trở nên tin cậy hơn.

Kiểm soát tin nhắn đã gửi với tính năng tự hủy

Nhận diện đúng người đang trò chuyện mới chỉ giải quyết một phần nỗi lo. Với nhiều người, điều quan trọng không kém là thông tin riêng tư được bảo vệ như thế nào, nội dung có thể bị ai nhìn thấy, thông tin nào tiếp tục được lưu lại và họ thực sự có quyền kiểm soát đến đâu?

Một cuộc trò chuyện có thể chứa số tài khoản, tài liệu công việc hoặc những câu chuyện cá nhân mà người gửi không muốn bị đọc hay phát tán ngoài phạm vi ban đầu. Để bảo vệ nội dung trao đổi, Tammi áp dụng mã hóa đầu cuối (E2EE) cho các cuộc trò chuyện riêng tư.

Tuy nhiên, bảo vệ nội dung trong quá trình truyền đi chưa phải là tất cả. Thông tin còn có thể bị lộ khi người khác cầm được điện thoại hoặc khi một tin nhắn riêng tư bị chuyển tiếp ra ngoài. Với Tammi, người dùng có thể dùng mã PIN để khóa hoặc ẩn cuộc trò chuyện, giúp hạn chế việc người khác đọc nội dung.

Với những thông tin không cần lưu giữ lâu dài, tính năng tin nhắn tự hủy cho phép người dùng đặt giới hạn tồn tại của nội dung trong ứng dụng. Mỗi lớp bảo vệ xử lý một rủi ro khác nhau, để người dùng có thêm quyền quyết định đối với thông tin mình tạo ra.

Còn trong các nhóm trao đổi, quản trị viên có thêm công cụ để kiểm soát thành viên, giới hạn quyền chuyển tiếp tin nhắn hay gửi tệp đính kèm. Chẳng hạn, quản trị viên có thể thiết lập giới hạn đối với việc chuyển tiếp tin nhắn hoặc tệp đính kèm. Một số chế độ nhóm còn hỗ trợ hạn chế chụp, quay màn hình.