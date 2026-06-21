Trung Quốc đạt bước tiến kết nối thẳng cuộc gọi từ điện thoại di động tới vệ tinh

Một công ty internet vệ tinh của Trung Quốc hôm qua (19/6) đã đạt được một cột mốc công nghệ quan trọng khi thực hiện thành công các cuộc gọi thoại trực tiếp tới vệ tinh bằng điện thoại thông minh thương mại tiêu chuẩn, không qua chỉnh sửa.

Công ty Spacesail, có trụ sở tại Thượng Hải, miền đông Trung Quốc, đã thông báo rằng đây là cuộc thử nghiệm đầu tiên thuộc loại này ở Trung Quốc, với toàn bộ liên lạc vẫn diễn ra suôn sẻ và ổn định, đồng thời mang lại chất lượng thoại tuyệt vời.

Công ty Spacesail phóng vệ tinh lên quỹ đạo (ảnh Reuters)

Một thành công đáng chú ý trong thử nghiệm này là công nghệ truyền tín hiệu trực tiếp của công ty không yêu cầu bất kỳ sửa đổi phần cứng hoặc phần mềm nào đối với các điện thoại thông minh thương mại tiêu chuẩn. Thử nghiệm thực địa cho thấy cường độ tín hiệu và chất lượng thoại đầy đủ, ngang bằng với mạng 5G mặt đất. Ngoài ra, theo công ty này, khả năng tương thích cao với các mạng di động hiện có mở đường cho việc tích hợp sâu rộng các liên lạc giữa không gian và mặt đất.

Đầu tháng này, Trung Quốc đã phóng tên lửa Chu Tước 2E (Zhunque-2E) mang theo hai vệ tinh, trong đó có Spacesail DTC 01. Vệ tinh thử nghiệm này được thiết kế để kiểm chứng các công nghệ then chốt cho dịch vụ truyền tín hiệu trực tiếp đến trạm thu phát sóng di động và mạng lưới không gian-mặt đất tích hợp, hỗ trợ sự hội tụ của truyền thông vệ tinh với công nghệ 5G/6G.