Nữ TikToker khoe cảnh nơi làm việc khiến 25 người lao động bị bắt

Một nữ TikToker người Thái Lan làm việc bất hợp pháp tại Đài Loan (Trung Quốc) vô tình khiến 25 người bị bắt sau khi liên tục đăng video khoe cuộc sống và công việc lên mạng xã hội. Từ những hình ảnh trong video, lực lượng chức năng lần ra địa điểm làm việc dù nằm ở khu vực hẻo lánh.

Khoe cuộc sống trên TikTok, vô tình để lộ nơi làm việc trái phép

Theo trang Taipei Times, Cơ quan Di trú Đài Loan (NIA) ngày 15/10 thông báo đã phát hiện một nhóm lao động Thái Lan cư trú quá hạn và làm việc trái phép tại thành phố Cao Hùng, sau khi lần theo những video được đăng tải trên TikTok.

Người khiến nhóm lao động này bị phát hiện là một nữ TikToker người Thái Lan có biệt danh Tiểu Lê. Cô đã ở lại Đài Loan dù quá thời hạn thị thực và làm việc trái phép tại một trang trại.

Trong thời gian làm việc, Tiểu Lê thường xuyên đăng tải các video ghi lại sinh hoạt hằng ngày, cảnh lao động tại trang trại và những màn nhảy múa vui nhộn. Cô còn sử dụng những video này để thu hút, tuyển dụng thêm người Thái sang đây làm việc.

Một trong những video của nữ TikToker thu hút hơn 100.000 lượt xem, cùng nhiều bình luận và lượt theo dõi. Trong một video, Tiểu Lê vừa làm việc vừa uống nước và nhảy múa. Dân mạng tỏ ra thích thú, thậm chí bày tỏ mong muốn được đến làm việc cùng cô.

Hành động của nữ TikToker giúp cảnh sát lần ra địa điểm làm việc của nhóm người lao động bất hơp pháp.

Không chỉ quay cảnh lao động, nữ TikToker cùng những người đồng hương còn dựng một khu karaoke bằng container gần nơi ở, trang trí đèn màu để tổ chức các buổi vui chơi.

Những hình ảnh được chia sẻ tạo cảm giác về một cuộc sống làm việc và giải trí đầy thú vị tại Đài Loan. Tuy nhiên, chính các video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem lại trở thành manh mối quan trọng giúp cơ quan chức năng xác định nơi nhóm lao động đang ẩn náu.

Cảnh sát lần theo video, phát hiện người bất hợp pháp

Theo Cơ quan Di trú Đài Loan, lực lượng điều tra thuộc Đội chuyên trách thành phố Cao Hùng đã tiến hành phân tích các video do nữ TikToker đăng tải.

Dù trang trại nằm ở khu vực xa xôi, khó tiếp cận, các điều tra viên vẫn có thể đối chiếu cảnh quan, địa hình và những đặc điểm xung quanh xuất hiện trong video để khoanh vùng địa điểm.

Sau thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ và nhiều lần phục kích tại các vị trí nghi vấn, lực lượng chức năng xác định được nơi cư trú và làm việc của nhóm lao động. Tại địa điểm này, cảnh sát phát hiện 20 công dân Thái Lan đã quá hạn thị thực. Họ đang làm việc trái phép trong lĩnh vực nông nghiệp và một số công việc lao động phổ thông liên quan đến xây dựng.

Nhóm người lao động bất hợp pháp bị cảnh sát bắt giữ.

Ngoài 20 lao động người Thái bất hợp pháp, cơ quan chức năng còn bắt giữ 5 người bị nghi ngờ sử dụng lao động nước ngoài trái phép, nâng tổng số người liên quan bị bắt giữ lên 25.

Cảnh sát cho biết đang tiếp tục điều tra để xác định liệu có đường dây môi giới lao động bất hợp pháp đứng sau hoạt động tuyển dụng hay không.

Ông Triệu Chí Thành, đội trưởng Đội chuyên trách thành phố Cao Hùng, cảnh báo các cá nhân và doanh nghiệp thuê lao động nước ngoài trái phép có thể bị phạt tới 750.000 Đài tệ (khoảng 585 triệu đồng).

Trong trường hợp tổ chức sử dụng hoặc môi giới lao động bất hợp pháp nhằm thu lợi, người vi phạm có thể đối mặt với mức án tù lên đến 3 năm, cùng khoản tiền phạt tối đa 1,2 triệu Đài tệ (khoảng 936 triệu đồng), tùy hành vi được xác định.