Nữ TikToker hơn 4 triệu follow bị khóa tài khoản, xóa sạch video sau nghi vấn dàn dựng từ thiện

Nữ TikToker Trung Quốc 'Huệ Huệ Bảo Bảo', sở hữu hơn 4 triệu người theo dõi và tổng cộng khoảng 240 triệu lượt thích trên Douyin (TikTok Trung Quốc), bất ngờ bị khóa chức năng theo dõi, toàn bộ video trên trang cá nhân cũng biến mất. Sự việc diễn ra sau hàng loạt tranh cãi liên quan đến việc dàn dựng hoạt động từ thiện, gây ô nhiễm môi trường và những lùm xùm đời tư.

Tài khoản TikTok bị khóa sau lùm xùm từ thiện

Theo truyền thông Trung Quốc, tài khoản TikTok của 'Huệ Huệ Bảo Bảo', tên thật là Trương Huệ Hiền đã bị hạn chế hoạt động từ đầu tháng 10/2026. Người dùng truy cập trang cá nhân của cô không còn xem được các video trước đây, đồng thời không thể nhấn theo dõi tài khoản.

Khi được truyền thông liên hệ, bộ phận chăm sóc khách hàng TikTok xác nhận tài khoản bị cấm nhận lượt theo dõi mới do vi phạm quy định cộng đồng. Tuy nhiên, nền tảng không công bố cụ thể hành vi nào dẫn đến quyết định xử lý.

Động thái này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc, đặc biệt khi nữ TikToker liên tục vướng vào những tranh cãi trong khoảng một năm qua.

Nữ TikToker từng nổi tiếng nhờ những video hài hước, xây dựng hình tượng nữ doanh nhân với phong cách nói chuyện độc đáo. Tuy nhiên, hình ảnh của cô dần bị ảnh hưởng bởi nhiều nội dung gây tranh cãi.

Nữ TikToker bị khóa tài khoản sau lùm xùm về việc "phông bạt" từ thiện.

Tháng 10/2025, nữ TikToker bị chỉ trích khi đăng video bắt chước một nhà sáng tạo nội dung thiện nguyện, trong đó sử dụng hiệu ứng để phóng đại các đặc điểm cơ thể của phụ nữ.

Sau khi vấp phải phản ứng tiêu cực, cô đã gỡ video và công khai xin lỗi, thừa nhận không nên sử dụng hình ảnh phụ nữ theo cách thiếu tôn trọng.

Không lâu sau, cô tiếp tục đăng tải những video ghi lại cảnh tặng sữa, bánh mì và các phần quà cho công nhân vệ sinh môi trường, nhân viên giao hàng. Tuy nhiên, hoạt động này nhanh chóng bị nghi ngờ dàn dựng khi người xem phát hiện các hộp quà được đóng gói giống hệt nhau, trong khi phản ứng của những người nhận quà có phần thiếu tự nhiên.

Đáng chú ý, một số hình ảnh do người qua đường ghi lại cho thấy nhân viên trong ê-kíp thu gom các hộp quà rỗng sau khi hoàn thành cảnh quay.

Từ đó, dân mạng đặt nghi vấn những món quà chỉ là đạo cụ và hoạt động thiện nguyện được sắp đặt nhằm thu hút lượt xem.

Dù vậy, các hình ảnh lan truyền chưa đủ để kết luận toàn bộ hoạt động tặng quà là giả. Phía TikTok cũng chưa xác nhận đây là nguyên nhân khiến tài khoản của cô bị xử lý.

Liên tiếp vướng bê bối, tranh chấp hàng triệu nhân dân tệ với đối tác

Ngoài những tranh cãi về nội dung video, nữ TikToker còn bị phản ánh có hành vi thiếu ý thức khi quay hình tại một hòn đảo ở tỉnh Hồ Bắc vào tháng 3/2026.

Theo lời tố cáo của chủ đảo, ê-kíp của nữ TikToker đã để lại nhiều rác thải và uống nước ngọt sau buổi ghi hình nhưng không dọn dẹp. Trước phản ứng từ dư luận, cô lên tiếng giải thích rằng sự việc xuất phát từ hiểu lầm về thời điểm thu dọn. Cô sau đó gửi lời xin lỗi, bồi thường và bổ sung vật tư cho phía chủ đảo.

Đến tháng 5/2026, cô tiếp tục gây chú ý khi công khai mâu thuẫn với đối tác kinh doanh cũ, cáo buộc người này chiếm giữ 2,72 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 10 tỷ đồng) doanh thu.

Tranh chấp nhanh chóng leo thang khi phía đối tác đưa ra những cáo buộc liên quan đến đời tư, bao gồm mối quan hệ tình cảm và chuyện có con ngoài hôn nhân. Hai bên sau đó đưa những bất đồng về tài chính và danh dự ra tòa án giải quyết.

Những tranh cãi liên tiếp khiến hình ảnh của nữ TikToker chịu nhiều ảnh hưởng, dù cô từng là gương mặt có giá trị thương mại lớn trên mạng.

Theo dữ liệu từ bên thứ ba được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, giá quảng cáo trên tài khoản của cô từng dao động từ 76.000 đến 90.000 nhân dân tệ cho mỗi video (khoảng 294–349 triệu đồng).

Sau khi tài khoản bị hạn chế, dân mạng cho rằng đây là hệ quả từ những tranh cãi kéo dài. Một người bình luận: "Cô ấy đã công khai xin lỗi bao nhiêu lần rồi? Tại sao đến bây giờ mới bị xử lý?".

Vụ việc cũng làm dấy lên những tranh luận về tình trạng dàn dựng video thiện nguyện để thu hút lượt xem và kiếm tiền trên mạng xã hội.

Trong bối cảnh các nền tảng Trung Quốc đang tăng cường xử lý nội dung giả mạo, tạo dựng hoàn cảnh khó khăn hoặc lợi dụng lòng tốt của người xem, dân mạng kêu gọi cần siết chặt việc kiểm soát những video thiện nguyện thiếu minh bạch.