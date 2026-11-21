OSTA, thương hiệu phụ mới của Huawei (tại Trung Quốc được biết đến với tên gọi Xingmang), vừa chính thức giới thiệu mẫu điện thoại thông minh đầu tiên mang tên OSTA O1 Pro. Sự kiện ra mắt diễn ra đồng thời với việc giới thiệu mẫu xe Stelato V8, thu hút sự chú ý nhờ vào thiết kế độc đáo và phần cứng mạnh mẽ.

Huawei OSTA O1 Pro sở hữu màn hình phẳng LTPS kích thước 6.39 inch với tỷ lệ hiển thị 16:9.5 và độ phân giải 1.5K. Điểm nổi bật là viền màn hình siêu mỏng chỉ 1.05mm ở cả bốn cạnh, giúp tỷ lệ màn hình so với thân máy đạt 96.1%, mang lại không gian hiển thị rộng rãi cho người dùng. Với độ dày 6.68mm và trọng lượng khoảng 200 gram, thiết bị đảm bảo cảm giác cầm nắm chắc chắn.

Mặt lưng của OSTA O1 Pro gây ấn tượng với cụm camera kép sắp xếp theo chiều ngang, cùng logo OSTA được đặt tinh tế. Người dùng có thể lựa chọn giữa ba màu sắc sang trọng: Đen (Starry Black), Trắng (Nebula White) và Tím (Starburst Purple).

Về hiệu suất, OSTA O1 Pro được trang bị vi xử lý Kirin 9030S, với tùy chọn RAM 12GB hoặc 16GB và bộ nhớ trong từ 256GB đến 1TB, đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ lớn. Về khả năng chụp ảnh, máy có cảm biến chính RYYB 200MP và ống kính tele tiềm vọng RYYB 50MP hỗ trợ zoom quang học 3.7x, nhưng không tích hợp camera góc siêu rộng.

Điện thoại được trang bị viên pin 7.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 66W và sạc không dây. Cảm biến vân tay được đặt ở cạnh bên, giúp mở khóa nhanh chóng. Đặc biệt, OSTA O1 Pro là mẫu điện thoại đầu tiên cài sẵn hệ điều hành HarmonyOS 7 phiên bản AI Pioneer Edition, với nhiều tính năng thông minh và khả năng tạo chủ đề giao diện từ một bức ảnh duy nhất.

Hiện tại, Huawei OSTA O1 Pro đã chính thức mở bán qua các nền tảng thương mại điện tử, với mức giá khởi điểm từ 5.499 nhân dân tệ (khoảng 21,19 triệu đồng) cho cấu hình tiêu chuẩn. Dưới đây là mức giá cụ thể cho từng phiên bản bộ nhớ:

- RAM 12GB + ROM 256GB: 5.499 nhân dân tệ (khoảng 21,19 triệu đồng)

- RAM 12GB + ROM 512GB: 6.499 nhân dân tệ (khoảng 25 triệu đồng)

- RAM 16GB + ROM 512GB: 7.299 nhân dân tệ (khoảng 28 triệu đồng)

- RAM 16GB + ROM 1TB: 8.799 nhân dân tệ (khoảng 33,9 triệu đồng)