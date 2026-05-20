Google đưa Gemini tiến gần hơn tới một “trợ lý AI toàn năng”

Tại sự kiện I/O 2026, Google đã giới thiệu phiên bản thiết kế lại của Gemini cùng với mô hình mới, bao gồm tính năng tóm tắt công việc hàng ngày, công cụ video và trợ lý ảo hoạt động 24/7 mang tên Gemini Spark. Những cải tiến này hứa hẹn cải thiện hơn nữa lượng người dùng Gemini trên toàn cầu. Theo Google, Gemini hiện đã thu hút hơn 900 triệu người dùng hàng tháng tại 230 quốc gia và hỗ trợ hơn 70 ngôn ngữ, tăng mạnh từ 400 triệu người dùng vào năm ngoái.

Một trong những tính năng nổi bật nhất là Gemini Omni, được phát triển nhằm giúp người dùng tạo ra các video chất lượng điện ảnh từ văn bản, hình ảnh và video. Người dùng có thể tùy chỉnh video bằng cách phóng to, thay đổi hình nền, sử dụng mẫu và tạo hình đại diện AI giống như chính họ. Tính năng này sẽ được triển khai từ hôm nay cho người dùng đăng ký Google AI Plus, Pro và Ultra trên toàn cầu.

Gemini Spark là một trợ lý ảo dựa trên điện toán đám mây có khả năng hoạt động liên tục ngay cả khi người dùng tắt máy tính hoặc khóa điện thoại. Spark có thể phân tích sao kê thẻ tín dụng để phát hiện các khoản phí ẩn, theo dõi email để đảm bảo không bỏ lỡ hạn chót và chuyển đổi ghi chú cuộc họp thành tài liệu Google Docs hoàn chỉnh với email theo dõi được soạn sẵn. Đặc biệt, trước khi thực hiện các hành động quan trọng như gửi email hay chi tiêu, Gemini Spark sẽ hỏi ý kiến người dùng.

Tính năng Daily Brief cũng được giới thiệu nhằm giúp người dùng nhận bản tóm tắt buổi sáng cá nhân hóa từ Gmail và Lịch, tương tự như Now Brief của Samsung. Google dự kiến sẽ bổ sung thêm nhiều tính năng mới vào cuối mùa hè này.

Với những cập nhật này, Gemini không chỉ đơn thuần là một công cụ trả lời câu hỏi. Google cũng đã bổ sung các tác nhân AI vào Google Search, ra mắt Pomelli để hỗ trợ xây dựng thương hiệu và giới thiệu WearOS 7.