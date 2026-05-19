Elon Musk thua đau Sam Altman vì lý do không thể ngờ tới

Vào ngày 18/5, một bồi thẩm đoàn liên bang tại California đã bác bỏ đơn kiện của Elon Musk nhắm vào OpenAI. Phán quyết chỉ ra rằng vị tỷ phú công nghệ đã chờ đợi quá lâu mới chịu đệ đơn kiện công ty trí tuệ nhân tạo mà chính ông đã góp công sáng lập.

Quyết định đồng thuận tuyệt đối từ bồi thẩm đoàn đã ngay lập tức xóa bỏ mọi cáo buộc và trách nhiệm pháp lý cho Sam Altman, Greg Brockman, OpenAI cùng gã khổng lồ Microsoft sau phiên tòa căng thẳng kéo dài ba tuần tại Oakland, California.

Phán quyết chớp nhoáng trong chưa đầy 2 tiếng

Điều đáng nói là sau khi bước vào phòng nghị án, bồi thẩm đoàn chỉ mất chưa đầy hai tiếng đồng hồ để đưa ra phán quyết cuối cùng. Theo các báo cáo trực tiếp từ phòng xử án, hội đồng xét xử nhận thấy Elon Musk đã đệ đơn kiện khi thời hiệu khởi kiện đã hết hạn từ lâu.

Trước đó, vào năm 2024, Elon Musk đã đâm đơn kiện OpenAI và các giám đốc điều hành với cáo buộc "phản bội" sứ mệnh phi lợi nhuận ban đầu của tổ chức. Ông lập luận rằng OpenAI đã chuyển dịch hoàn toàn sang mục đích thương mại sau khi thành lập một cấu trúc vì lợi nhuận và nhận hàng tỷ USD tiền tài trợ từ Microsoft.

Trong vụ kiện này, ông Musk yêu cầu khoản bồi thường thiệt hại lên tới 150 tỷ USD, đồng thời muốn loại bỏ Sam Altman khỏi hội đồng quản trị và chặn đứng kế hoạch chuyển đổi hoàn toàn sang mô hình kinh doanh vị lợi nhuận của OpenAI trước khi công ty này tiến hành phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO).

Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn đã không hề mổ xẻ hay phân xử liệu OpenAI có thực sự vi phạm các nguyên tắc sáng lập hay không. Thay vào đó, họ chỉ tập trung hoàn toàn vào các mốc thời gian và thời hạn pháp lý. Tòa án áp dụng thời hạn tối đa là 3 năm đối với các khiếu nại liên quan đến nghĩa vụ ủy thác từ thiện và 2 năm đối với các cáo buộc trục lợi bất chính.

Các bằng chứng tại tòa cho thấy những người sáng lập OpenAI đã thảo luận về cấu trúc thương mại ngay từ năm 2017. Sau đó, OpenAI đã chính thức thành lập nhánh kinh doanh vì lợi nhuận vào năm 2019 – nhiều năm trước khi Musk quyết định bấm nút khởi kiện. Bồi thẩm đoàn kết luận ông Musk đã biết quá rõ về những chuyển dịch này từ lâu nhưng lại chần chừ không hành động pháp lý kịp thời.

Microsoft "thoát hiểm", Elon Musk dọa kháng cáo

Phán quyết này cũng giúp Microsoft thoát khỏi rắc rối. Trước đó, ông Musk cáo buộc Microsoft đã tiếp tay cho OpenAI phá vỡ các nghĩa vụ phi lợi nhuận ban đầu. Elon Musk điều trần rằng ông hoãn kiện suốt nhiều năm vì lỡ tin vào những lời trấn an của Sam Altman, và chỉ thực sự phẫn nộ khi Microsoft tiếp tục đổ thêm một khoản đầu tư khổng lồ vào OpenAI vào năm 2023. Dẫu vậy, đội ngũ pháp lý của OpenAI đã bẻ gãy lập luận này khi chứng minh Elon Musk hoàn toàn nắm rõ định hướng của công ty từ trước.

Ngay sau khi có kết quả, Elon Musk đã lập tức phản pháo trên mạng xã hội X. Ông tức tối cho rằng bồi thẩm đoàn chưa hề phân xử vào nội dung cốt lõi của vụ kiện, mà tòa án chỉ đang tập trung vào một lỗi thủ tục mang tính thời gian chứ không phải bản chất của các cáo buộc. Đội ngũ luật sư của ông cũng phát đi tín hiệu sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc thông qua một tiến trình kháng cáo.

Mặc dù drama có thể còn tiếp diễn, nhưng phán quyết này đã loại bỏ một mối đe dọa pháp lý khổng lồ đang đè nặng lên vai OpenAI. Giờ đây, công ty của Sam Altman hoàn toàn rảnh tay để tiếp tục triển khai các siêu dự án trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng AI trị giá hàng trăm tỷ USD, sẵn sàng cho những kế hoạch thương mại hóa sâu rộng hơn trong bối cảnh cuộc đua AI toàn cầu đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất