Giới khoa học tìm ra lý do 90% con người thuận tay phải

Dù thế giới từng chứng kiến những huyền thoại chơi guitar ngược tay như Jimi Hendrix, hay những cửa hàng sinh ra chỉ để phục vụ người thuận tay trái, thực tế không thể phủ nhận rằng khoảng 90% dân số thế giới hiện nay đang vận hành cuộc sống chủ yếu bằng tay phải.

Suốt nhiều thập kỷ, sự lệch pha cực đoan này vẫn là một dấu hỏi lớn đối với giới khoa học. Tuy nhiên, một nghiên cứu mang tính đột phá mới đây đã tìm ra câu trả lời, liên kết thói quen hàng ngày này với hai đặc điểm tối thượng làm nên con người: dáng đi thẳng và một bộ não lớn.

Để giải mã bí ẩn, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu khổng lồ từ hơn 2.000 cá thể linh trưởng thuộc 41 loài khác nhau. Kết quả cho thấy, dù một số loài như khỉ nhện hay voọc cũng có xu hướng thiên vị một bên tay, nhưng không một loài nào đạt đến mức độ “đam mê” tay phải như con người. Về mặt sinh học, chúng ta hoàn toàn là một “kẻ ngoại lai trong quá trình tiến hóa”. Sự phụ thuộc tuyệt đối vào một bên tay của con người dường như đã phá vỡ mọi quy luật thông thường của các loài linh trưởng.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhận ra sự khác biệt này sẽ biến mất nếu đặt lên bàn cân cùng kích thước não bộ và tỷ lệ chiều dài giữa tay và chân. Tiến sĩ Thomas A. Püschel, tác giả nghiên cứu, giải thích rằng khi loài thủy tổ quyết định đứng thẳng bằng hai chân và giải phóng đôi tay khỏi nhiệm vụ di chuyển, một chương mới của tiến hóa đã mở ra. Việc không còn phải bám cây, chuyền cành đã cho phép đôi tay tự do thử sức với các công cụ, giao tiếp bằng cử chỉ và thực hiện các vận động tinh xảo. Trong cuộc cách mạng đó, việc ưu tiên sử dụng một bên tay cố định sẽ mang lại hiệu suất làm việc vượt trội hơn hẳn.

Song hành với dáng đi thẳng, sự phình to của bộ não, đặc biệt là sự chuyên môn hóa của các bán cầu não ở chi Người (Homo), đã thúc đẩy hiệu suất thần kinh lên mức tối đa. Dựa trên các dữ liệu khảo cổ học, nhóm nghiên cứu đã mô phỏng lại tiến trình này ở các loài người cổ xưa. Xu hướng thuận tay phải xuất hiện rất mờ nhạt ở các loài vượn người sơ khai như Ardipithecus, nhưng bắt đầu đậm nét dần ở người Homo erectus, người Neanderthal và đạt đến đỉnh cao ở người tinh khôn (Homo sapiens). Ngược lại, những “người lùn Hobbit” với bộ não nhỏ và lối sống bán hoang dã tại Indonesia lại có xu hướng thuận tay rất yếu.

Ảnh minh họa người tiền sử.

Mặc dù nghiên cứu này đã tiến một bước dài trong việc chứng minh xu hướng thuận tay phải là kết quả của sự tiến hóa thông minh, nó vẫn vô tình để lại một bài toán hóc búa chưa có lời giải: Nếu tiến hóa luôn đẩy con người về phía bên phải, tại sao 10% dân số thế giới hiện nay vẫn thuận tay trái? Câu hỏi này hứa hẹn sẽ tiếp tục là đích đến tiếp theo cho các cuộc săn tìm bí ẩn của giới khoa học toàn cầu.