Facebook và Messenger bị lỗi ngay sáng đầu tuần (ngày 21/9)

Sáng 21/9, ngay ngày đầu tuần, mạng xã hội Facebook và dịch vụ nhắn tin Messenger đã bất ngờ gặp sự cố khi truy cập trên trình duyệt. Lỗi xảy ra với cả trình duyệt di động lẫn máy tính, dù là sử dụng Edge, Chrome hay Safari.

Thông báo lỗi khi truy cập Facebook từ trình duyệt sáng 21/9. (Ảnh chụp màn hình)

Với lỗi lần này, một giao diện đăng nhập bất thường với dòng “Log in to Facebook” đã hiện ra, bên dưới là hai ô nhập thông tin gồm địa chỉ email/số điện thoại và mật khẩu nhưng không có nút “Đăng nhập” để người dùng tiếp tục. Giao diện còn hiển thị các tùy chọn “Quên mật khẩu?” và “Tạo tài khoản mới”, cùng danh sách lựa chọn ngôn ngữ. Vấn đề là tài khoản đã được đăng nhập sẵn và người dùng không thực hiện thao tác đăng xuất.

Theo chuyên trang theo dõi các sự cố trên không gian mạng DownDetector, các báo cáo đầu tiên được ghi nhận từ 7h41. Kéo dài 30 phút sau đó, tới 8h11, các báo cáo sự cố liên tục tăng nhanh.

Tuy nhiên, khác với các sự cố trước đây thường ghi nhận báo cáo lỗi từ khắp nơi trên thế giới. Sự cố sáng 21/9 đang chỉ ghi nhận các báo cáo đến từ Việt Nam, chủ yếu ở các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Dù vậy, ứng dụng Facebook và nhắn tin Messenger vẫn hoạt động bình thường.

Phải 60 phút kể từ khi sự cố xảy ra, khoảng 8h40 cùng ngày, người dùng mới có thể đăng nhập và sử dụng các dịch vụ Facebook, Messenger trên trình duyệt bình thường trở lại.

Theo dõi liên tục trong gần 2 giờ sau đó, PV ghi nhận các dịch vụ nói trên của Meta không hề bị gián đoạn hay lỗi phát sinh nào khác.

Đây không phải lần đầu Facebook gặp sự cố trong 3 tháng qua. Trước đó, vào chiều 19/7, nền tảng này từng xảy ra sự cố trên phạm vi toàn cầu, khiến người dùng truy cập Facebook bằng trình duyệt nhận được thông báo lỗi khác thường liên quan đến “tài khoản của bạn”. Khi đó, sự cố được ghi nhận tại nhiều khu vực trên thế giới, trong khi ứng dụng Facebook trên điện thoại và Messenger vẫn hoạt động bình thường.

Trước đó nữa, vào tối 12/6, Facebook cũng từng gặp sự cố nghiêm trọng kéo dài hơn nửa giờ, ảnh hưởng đồng thời đến Facebook, Messenger và Instagram. Meta không đưa ra thông báo chính thức nào về nguyên nhân các sự cố nói trên.