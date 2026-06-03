Intel tung chip đồ họa Arc G-series cho máy chơi game và thư viện AI cho robot

Tại triển lãm công nghệ Computex 2026 diễn ra ở Đài Bắc, Intel đã chính thức công bố dòng vi xử lý Intel Arc G-Series chuyên dụng cho các hệ thống máy chơi game cầm tay (handheld PC) thế hệ mới. Bên cạnh đó, hãng cũng mở rộng dải sản phẩm thuộc hệ sinh thái Intel Series 3 thông qua các giải pháp phần cứng và phần mềm tối ưu cho nền tảng AI biên và công nghệ robot.

Dòng vi xử lý mới cho máy chơi game cầm tay bao gồm hai phiên bản là Intel Arc G3 và Intel Arc G3 Extreme, được phát triển dựa trên kiến trúc Intel Core Ultra Series 3 (tên mã Panther Lake). Chip được sản xuất trên tiến trình Intel 18A hiện đại nhất của hãng, sở hữu cấu trúc phân bổ nhân gồm 2 nhân hiệu năng cao (P-Core), 8 nhân tiết kiệm năng lượng (E-Core) và 4 nhân siêu tiết kiệm điện năng (LP E-Core) để tối ưu dung lượng pin trên hệ điều hành Windows 11.

Về năng lực đồ họa, bộ xử lý tích hợp card đồ họa Intel Arc B390 xây dựng trên kiến trúc Xe3 mới. Phần cứng này hỗ trợ công nghệ dò tia theo thời gian thực (ray tracing) và giải pháp nâng cao hiệu năng XeSS 3. Công nghệ XeSS 3 hoạt động dựa trên ba tính năng cốt lõi: XeSS Super Resolution (nâng cấp độ phân giải hình ảnh), XeSS Multi-Frame Generation (bổ sung khung hình nội suy) và Xe Low Latency (giảm độ trễ phản hồi của tay cầm).

Để tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng di động, Intel tích hợp giao diện toàn màn hình ở chế độ XBOX tương thích sâu với tay cầm và tính năng Intel Precompiled Shaders hỗ trợ tải trước các tệp đổ bóng đã được biên dịch sẵn từ nền tảng đám mây để giảm thời gian chờ tải trò chơi. Khả năng kết nối của chip bao gồm chuẩn Intel Wi-Fi 7 R2, Bluetooth 6 kép và cổng Thunderbolt 4 hỗ trợ băng thông truyền dữ liệu tốc độ cao lên đến 40 Gbps. Dự kiến, các mẫu máy cầm tay đầu tiên ứng dụng dòng chip này như Acer Predator Atlas 8, MSI Claw 8 EX AI+ và OneXPlayer sẽ bắt đầu có mặt trên thị trường từ tháng 6/2026.

Trong mảng điện toán biên, Intel công bố giải pháp phần mềm OpenVINO Physical AI – thư viện robot mã nguồn mở đầu tiên trên thế giới cung cấp môi trường thực thi suy luận được tối ưu trực tiếp ở cấp độ vi xử lý. Công cụ này hướng đến việc đồng nhất quy trình đưa các chính sách điều khiển và mô hình AI đa phương thức từ môi trường phòng thí nghiệm vào vận hành thực tế trên các đội máy móc thương mại. Phần mềm có khả năng kết nối liền mạch với các môi trường phát triển robot mã nguồn mở phổ biến hiện nay như Physical AI Studio và LeRobot. Bản Preview của thư viện này đã được tải lên GitHub và phiên bản chính thức dự kiến phát hành vào nửa cuối năm 2026.

Về ứng dụng phần cứng, dòng chip Intel Core Ultra Series 3 cũng được Sensory AI chọn làm nền tảng xử lý độc lập cho robot pha chế Ella. Vi xử lý của Intel sẽ đảm nhiệm song song cả hai tác vụ điều khiển robot theo thời gian thực và vận hành thuật toán AI, giúp nhà sản xuất cắt giảm được các linh kiện phần cứng phụ trợ và tinh giản cấu trúc ngăn xếp phần mềm.

Mức giá của dòng chip Arc G-Series chưa được công bố riêng lẻ do cấu hình và chi phí sẽ phụ thuộc vào thiết bị hoàn chỉnh từ các nhà sản xuất phần cứng (OEM).