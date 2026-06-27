Thành phố Na Uy rung lắc khi đội tuyển ghi bàn tại World Cup

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Bergen, trong đó có giáo sư Mathilde Sorensen và Lars Ottemoller, phát hiện địa chấn kế dưới tầng hầm của trường có tín hiệu bất thường trong các trận đấu của đội tuyển quốc gia Na Uy tại World Cup 2026.

Theo Wired, chúng được ghi nhận lần đầu trong trận đấu với Iraq ngày 17/6, khi Na Uy giành chiến thắng với tỷ số 4-1. Tín hiệu trở nên đặc biệt rõ ràng khi tiền đạo Erling Haaland ghi một trong hai bàn thắng của mình. Đến 23/6, trong trận Na Uy thắng Senegal với tỷ số 3-2, hiện tượng này lặp lại.

Các nhà khoa học cho biết, đây không phải hiện tượng địa chất tự nhiên mà bắt nguồn từ màn ăn mừng của cổ động viên. Hàng nghìn người reo hò, la hét, nhảy múa cùng lúc tạo ra rung động đủ mạnh trong lòng đất để thiết bị khoa học như địa chấn kế đo được. Thiết bị này giúp xác định chuyển động và rung động mặt đất, chẳng hạn sóng địa chấn do động đất tạo ra, được các nhà địa vật lý sử dụng rộng rãi.

Sorensen và Ottemoller nhận định, điều này cho thấy Bergen là thành phố "sôi động và đầy năng lượng". Họ cũng lưu ý, địa chấn kế của Đại học Bergen có khả năng phát hiện rung động lòng đất với độ chính xác đến một phần triệu milimet.

Người hâm mộ và cầu thủ Na Uy ăn mừng kiểu chèo thuyền sau trận thắng Senegal 3-2 ở lượt hai bảng I để vào vòng 1/16 World Cup 2026 trên sân MetLife, East Rutherford, New Jersey, Mỹ. Ảnh: Reuters

Rung động lòng đất tương tự cũng từng xảy ra trong những sự kiện đông người trên thế giới. Theo Guardian, năm 2024, thiết bị theo dõi động đất của Cơ quan Khảo sát Địa chất Anh (BGS) ghi nhận rung lắc trong thời gian ca sĩ Taylor Swift biểu diễn tại sân vận động Murrayfield. Biên độ dịch chuyển cao nhất được xác định là 23,4 nanomet, nhỏ hơn đáng kể so với một trận động đất thực sự, với tác động đặc biệt mạnh khi 73.000 người hâm mộ nhảy theo ca khúc Ready For It và Cruel Summer.

Theo viện địa chấn Norsar (Na Uy), những rung chấn đặc biệt này thường bắt nguồn từ hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, hàng nghìn người cùng giậm chân và nhảy có thể truyền rung động xuống lòng đất. Thứ hai, tiếng la hét đồng thanh góp phần tạo rung động lan đến những bức tường và lớp đất mặt xung quanh.

Times of India cho biết, việc theo dõi sóng nhân tạo di chuyển trong không gian đô thị đông đúc có thể mang đến cho kỹ sư kết cấu và nhà địa chất thông tin hữu ích về cách nền đất địa phương phản ứng dưới áp lực. Họ có thể nghiên cứu cách năng lượng truyền qua nhiều lớp đá khác nhau bên dưới thành phố, giúp phát hiện điểm yếu trong lòng đất mà không cần dùng chất nổ khảo sát.