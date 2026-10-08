Nhà mạng di động gần 20 năm tuổi của Bộ Công an có động thái bất ngờ

Sau gần 20 năm hình thành và phát triển mạng di động với các đầu số 059 và 099, Tổng Công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL thuộc sự quản lý, điều hành của Bộ Công an), vừa chính thức thay đổi thương hiệu sang Tổng Công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu (GTINX). Sự thay đổi tên gọi sang GTINX phản ánh sự chuyển dịch về tầm nhìn, lĩnh vực hoạt động, năng lực và chiến lược phát triển mới của họ.

Công bố thương hiệu và hệ thống nhận diện thương hiệu mới GTINX.

GTEL đã tích lũy nền tảng về viễn thông, công nghệ, hạ tầng, nguồn nhân lực, quản trị và năng lực tổ chức triển khai; đồng thời từng bước mở rộng sang công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hạ tầng số và các sản phẩm, giải pháp công nghiệp an ninh. Những nền tảng này là cơ sở để GTINX bước vào một không gian phát triển rộng hơn, với trọng tâm là nghiên cứu, làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm và tự chủ về năng lực sản xuất công nghiệp.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, GTINX định hướng trở thành doanh nghiệp công nghệ, công nghiệp giữ vai trò hạt nhân trong tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, từng bước làm chủ các công nghệ trọng yếu, phát triển sản phẩm, giải pháp và hạ tầng công nghệ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển Việt Nam tự chủ, bền vững.

Mục tiêu của GTINX là từng bước hình thành năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ, tự chủ sản xuất; xây dựng năng lực công nghệ - công nghiệp có chiều sâu, nâng cao tính tự chủ và giảm phụ thuộc vào bên ngoài. Trọng tâm là các công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và công nghệ mới; các sản phẩm, thiết bị, hệ thống phục vụ công nghiệp an ninh và có tính lưỡng dụng cao.

Định hướng phát triển của GTINX từng bước được cụ thể hóa thông qua các chương trình hợp tác với các đối tác công nghệ, doanh nghiệp lớn trong nước như: ACV, BIDV, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), các học viện, viện nghiên cứu,… Hay các đối tác nước ngoài: AWS (Mỹ), Thales (Pháp), Google (Mỹ), Microsoft (Mỹ), SpaceX (Mỹ), JSC Concern Granit (Nga), Huawei (TQ), Nokia (Phần Lan), Tonnjes (Đức), Qualcomm (Mỹ) và nhiều đối tác khác.