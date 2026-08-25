Ngày 19/8, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 330/2026/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Nhà mạng không thu hồi thuê bao phát tán tin nhắn rác bị phạt đến 100 triệu đồng. Ảnh: Trọng Đạt

Theo đó, tại điều 37 về vi phạm quy định liên quan tới thư điện tử, tin nhắn cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

Gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo đến người nhận nhưng chưa được sự đồng ý của người nhận; gắn nhãn thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo không đúng hoặc không đầy đủ theo quy định; gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng khi chưa được người sử dụng đồng ý một cách rõ ràng; gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng không đồng ý nhận cuộc gọi quảng cáo trong hồ sơ thu thập sự đồng ý của khách hàng; gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo khi người sử dụng đã từ chối hoặc không trả lời nhận tin nhắn đăng ký quảng cáo; gửi tin nhắn quảng cáo đến người sử dụng đã từ chối nhận tin nhắn quảng cáo.

Với các hành vi không gắn nhãn thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo theo quy định; không lưu lại thông tin đăng ký nhận quảng cáo, thông tin yêu cầu từ chối và thông tin xác nhận yêu cầu từ chối thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo tối thiểu 1 năm; gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện quảng cáo khi chưa được cấp tên định danh hoặc sử dụng số điện thoại để gửi tin nhắn quảng cáo hoặc gọi điện thoại quảng cáo, tổ chức, cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Cá nhân, tổ chức phát tán tin nhắn rác, cuộc gọi rác cũng sẽ bị phạt từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi như: thực hiện quá 3 tin nhắn quảng cáo tới 1 số điện thoại hoặc 3 thư điện tử quảng cáo tới 1 địa chỉ thư điện tử hoặc 1 cuộc gọi quảng cáo tới 1 số điện thoại trong vòng 24 giờ mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng; gửi tin nhắn quảng cáo ngoài khoảng thời gian từ 07h đến 22h mỗi ngày hoặc gọi điện thoại quảng cáo từ 08h đến 17h mỗi ngày mà không có thỏa thuận với người sử dụng; che giấu tên, địa chỉ điện tử của mình khi gửi thư điện tử, tin nhắn…

Đáng chú ý tại khoản 7 điều này cũng quy định, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông bị phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không ngăn chặn, thu hồi số thuê bao được dùng để phát tán tin nhắn rác, cuộc gọi rác.