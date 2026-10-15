Đột phá mới giúp tạo nước và nhiên liệu từ bụi Mặt Trăng

Nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc công bố trên tạp chí Joule khẳng định đã tìm ra giải pháp tạo nước trực tiếp từ bụi Mặt Trăng. Phát hiện này mang ý nghĩa quan trọng đối với kế hoạch sinh tồn lâu dài trên bề mặt Mặt Trăng, đặc biệt khi các ước tính chỉ ra chi phí vận chuyển nước từ Trái Đất lên không gian có thể lên tới khoảng 83.000 USD cho mỗi gallon.

Chiết xuất thành công nước và khí đốt từ mẫu đất của sứ mệnh Thường Nga 5.

Dựa trên các mẫu đất do sứ mệnh Thường Nga 5 (Chang'E-5) thu thập, nhóm nghiên cứu đã áp dụng quy trình tích hợp một bước kết hợp chiết xuất nước và xúc tác quang nhiệt carbon dioxide (CO 2 ). Nhà nghiên cứu Lu Wang thuộc Đại học Trung Văn Hồng Kông, Thâm Quyến cho biết bất ngờ lớn nhất là thành công rõ rệt của phương pháp mới này, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng so với các kỹ thuật tiêu tốn nhiều công đoạn trước đây, đồng thời giảm bớt chi phí và độ phức tạp khi xây dựng cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh việc tách nước tự nhiên tồn tại trong lớp đất đá Mặt Trăng, công nghệ này còn có khả năng tạo ra khí carbon monoxide cùng khí hydro để ứng dụng làm nhiên liệu tên lửa. Thậm chí, các nhà khoa học tin rằng quy trình còn có thể tạo ra cả khí oxy phục vụ nhu cầu duy trì sự sống cho các phi hành gia, sau khi hoàn tất thử nghiệm thành công trên cả mẫu vật thật lẫn bụi Mặt Trăng mô phỏng.

Dù đạt kết quả tích cực trong phòng thí nghiệm, các tác giả lưu ý môi trường khắc nghiệt trên Mặt Trăng đặt ra thách thức lớn và công nghệ chưa thể đảm bảo thành công ngay ở nguyên trạng hiện tại. Hệ thống cần trải qua thêm nhiều nghiên cứu và thử nghiệm thực tế để chứng minh tính khả thi trước khi được ứng dụng chính thức như một cơ chế cung cấp nước độc lập.

Môi trường khắc nghiệt trên Mặt Trăng đặt ra nhiều thách thức lớn.

Dù vậy, phát hiện này được xem là bước đi đầu tiên cần thiết nhằm hiện thực hóa các kế hoạch định cư ngoài không gian, từ mục tiêu xây dựng nhà ở Mặt Trăng vào năm 2040 của NASA đến kế hoạch thiết lập căn cứ vào năm 2045 của Hàn Quốc. Việc tự chủ nguồn nước và nhiên liệu ngay tại chỗ sẽ là giải pháp quan trọng giúp những dự án căn cứ vũ trụ trong tương lai trở nên khả thi và dễ thực hiện hơn.