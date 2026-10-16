Apple khuyến cáo người dùng ngừng sử dụng Chrome

Để thuyết phục người dùng rời xa Chrome, Apple đưa ra nhiều lợi thế khác nhau của Safari, bao gồm thời lượng pin tốt hơn, khả năng bảo vệ quyền riêng tư nâng cao và tốc độ tải trang nhanh hơn.

Theo thông tin từ trang 9to5Mac, chiến dịch này bao gồm một trang web mang tên Switch to Safari, cùng với hai video trên YouTube, đồng thời tập trung các tính năng Distraction Control và Intelligent Tracking Prevention.

Trang web "vạch trần" những yếu điểm của Chrome so với Safari mà Apple vừa khởi động

Apple cam kết rằng Safari sẽ giúp người dùng xem video trực tuyến trên máy Mac lâu hơn tới 5 giờ so với Chrome chỉ với một lần sạc. Ngoài ra, công ty cũng cho biết Safari có tốc độ tải trang nhanh hơn tới 35% cho các trang web thường xuyên truy cập, cùng khả năng xử lý nội dung hoạt hình và các ứng dụng web đòi hỏi cao hơn.

Một trong những điểm nổi bật của Safari là tính năng Distraction Control, cho phép người dùng ẩn các yếu tố không mong muốn trên các trang web. Apple nhấn mạnh rằng Safari sẽ lưu lại các tùy chọn này để người dùng không cần phải thiết lập lại mỗi lần truy cập.

Quyền riêng tư bị coi nhẹ trên Chrome?

Bảo mật thông tin cá nhân là một trong những lý do chính khiến nhiều người dùng không hài lòng với Chrome. Chiến dịch này chỉ trích Chrome vì cho phép nhiều trình theo dõi bên thứ ba giám sát hoạt động duyệt web và thu thập dữ liệu cho mục đích quảng cáo.

Ngược lại, Apple khẳng định Safari chặn cookie của bên thứ ba theo mặc định, sử dụng công nghệ máy học để chống theo dõi và ngăn chặn các trình theo dõi đã biết trong chế độ duyệt web riêng tư. Công ty cũng nhấn mạnh các tính năng bảo mật như cảnh báo về mật khẩu bị xâm phạm, khóa truy cập và thanh toán qua Apple Pay.

Ngoài việc so sánh, Apple cũng hướng dẫn người dùng cách thiết lập Safari làm trình duyệt mặc định. Trên máy Mac, người dùng chỉ cần mở System Settings > Desktop & Dock và chọn Safari làm trình duyệt mặc định. Còn đối với iPhone và iPad, các bước thực hiện bao gồm vào Settings > Apps > Safari > Default Browser App và chọn Safari.

Chiến dịch này không chỉ nhằm tăng cường sự phổ biến của Safari mà còn nhấn mạnh cam kết của Apple trong việc bảo vệ quyền riêng tư và nâng cao trải nghiệm người dùng.