Người dùng Galaxy S24 đón thêm tin vui về One UI 8

Samsung vừa chính thức tung ra bản cập nhật One UI 8 Beta 2 cho người dùng dòng Galaxy S24, mang đến hàng loạt sửa lỗi quan trọng, bổ sung tính năng "Now Brief" được mong đợi từ lâu và quan trọng nhất là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy phiên bản ổn định (Stable) đã đến rất gần.

Sau khi được triển khai cho Galaxy Z Flip6, phần mềm Beta ZYHB mới nhất đã có mặt trên dòng Galaxy S24, bắt đầu từ thị trường Anh, Hàn Quốc và sẽ sớm đến với Ấn Độ, Mỹ. Bản cập nhật này cũng đi kèm bản vá bảo mật tháng 9/2025 mới nhất.

Người dùng dòng Galaxy S24 nhận được bản cập nhật One UI 8 với nhiều cải tiến.

Điểm nhấn lớn nhất của bản Beta 2 chính là sự xuất hiện của Now Brief và giao diện Now Bar, một tính năng mà cộng đồng người dùng đã háo hức chờ đợi kể từ khi nó bị bỏ lỡ trên One UI 7.

Bên cạnh đó, Samsung đã khắc phục triệt để nhiều lỗi tồn đọng từ bản Beta đầu tiên. Dưới đây là danh sách các thay đổi đáng chú ý:

- Sửa lỗi biểu tượng vân tay chồng chéo lên thông tin sạc trên màn hình khóa.

- Thông báo trên màn hình khóa giờ đây hiển thị nội dung đầy đủ thay vì chỉ có icon.

- Khắc phục lỗi logo Naver Sports Top Now Bar bị cắt xén.

- Cài đặt gợi ý cụm từ của bàn phím không còn tự động bật lại sau khi khởi động.

- Việc thay đổi phông chữ đã hoạt động bình thường, không còn tự động quay về mặc định.

- Giải quyết vấn đề màn hình bị đơ và tự động chuyển về màn hình khóa.

- Widget đồng hồ đã hiển thị đúng giờ.

Một chi tiết đáng chú ý là danh sách sửa lỗi của bản Beta 2 trên Galaxy S24 gần như tương đồng với danh sách trên bản Beta 6 của dòng Galaxy S25 mới hơn. Điều này cho thấy phần mềm One UI 8 đã đạt đến độ hoàn thiện cao, và Samsung có thể sẽ sớm tung ra bản cập nhật ổn định chính thức cho người dùng Galaxy S24 trong thời gian ngắn tới.

Việc phát hành Beta 2 cũng mở ra cơ hội cho những người dùng đang ở One UI 7 có thể đăng ký tham gia chương trình trải nghiệm sớm. Người dùng quan tâm có thể truy cập ứng dụng Samsung Members để kiểm tra banner đăng ký Beta.

Samsung cũng đã xác nhận kế hoạch mở rộng chương trình Beta vào tháng tới cho hàng loạt thiết bị khác, bao gồm dòng Galaxy S23, Z Fold5, Z Flip5, cũng như dòng máy tính bảng Tab S10 và các mẫu điện thoại Galaxy A.