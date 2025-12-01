Huawei ra mắt thú cưng AI đầu tiên có thể nói chuyện và ghi nhớ mọi thứ

Huawei vừa giới thiệu sản phẩm thú cưng cảm xúc đầu tiên được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên Smart Hanhan tại sự kiện ra mắt dòng Mate 80. Thiết bị này hiện đang được bán trên Huawei Mall với giá 399 nhân dân tệ (khoảng 1,47 triệu đồng) và đã nhanh chóng cháy hàng ngay sau khi được niêm yết.

Smart Hanhan có thiết kế nhỏ gọn, giống như một món đồ chơi nhồi bông, với kích thước 80 x 68 x 82 mm và trọng lượng chỉ 140 gram (không tính chân tay). Sản phẩm được làm từ vải nhung mềm mại kết hợp với silicon, nhựa và các linh kiện điện tử bên trong, tạo nên một người bạn đồng hành thoải mái và giàu cảm xúc.

Huawei đã trang bị cho Smart Hanhan hệ thống AI mô hình lớn Xiaoyi, cho phép thiết bị thực hiện các cuộc trò chuyện tự nhiên và nhận biết cảm xúc. Hệ thống này có khả năng phát hiện những thay đổi về giọng điệu, tín hiệu cảm xúc và ngữ cảnh, giúp câu trả lời trở nên gần gũi và thông minh hơn.

Smart Hanhan có khả năng phản ứng với giọng nói, sự tiếp xúc và chuyển động. Mỗi loại tác động đều kích hoạt một phản ứng cụ thể: việc gõ hoặc vuốt đầu sẽ làm thay đổi biểu cảm khuôn mặt, trong khi một cái lắc nhẹ sẽ khiến thiết bị run lên vì phấn khích.

Sản phẩm được trang bị pin 1.800 mAh, cho phép tương tác liên tục từ 6 đến 8 giờ. Trong điều kiện sử dụng bình thường, pin có thể kéo dài hơn 48 giờ và cần khoảng sáu giờ để sạc đầy.

Smart Hanhan tương thích với các điện thoại thông minh chạy HarmonyOS 5.0 trở lên, bao gồm các mẫu như Mate 80, Mate 80 Pro, Mate X7 và Mate 80 RS. Thiết bị kết nối với điện thoại để tạo ra một hệ thống nhật ký ghi lại những trao đổi cảm xúc và các tương tác hàng ngày dưới dạng mục nhập bộ nhớ. Đặc biệt, Huawei còn tặng kèm tư cách thành viên SVIP 3 tháng, mở khóa tính năng "điểm năng lượng" cho các cuộc trò chuyện không giới hạn.