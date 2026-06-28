Lý do cỏ ở sân vận động World Cup 'tắm' ánh sáng hồng

Sân vận động Dallas, hay AT&T, có sức chứa 94.000 người ở Arlington, Texas (Mỹ). Sân tổ chức 9 trận đấu trong World Cup năm nay, nhiều hơn bất cứ địa điểm nào khác, trong đó có trận giữa Argentina và Jordan sáng 28/6.

Đây vốn là sân nhà của đội Dallas Cowboys thuộc Giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ (NFL) và được cải tạo để phục vụ World Cup. Theo AFP, ban tổ chức thay thế mặt cỏ nhân tạo bằng cỏ tự nhiên, cao hơn mặt sân thi đấu thông thường của đội Dallas Cowboys khoảng 60 cm. Những cuộn cỏ 1,2 x 15 m trải kín sân từ tháng trước.

Nỗ lực tỉ mỉ nhằm đảm bảo mặt sân hoàn hảo cho World Cup diễn ra hai năm sau khi chất lượng sân cỏ tại Mỹ trong giải Copa America 2024 bị chỉ trích gay gắt. Jorge Fossati, huấn luyện viên đội tuyển Peru, khi đó cho biết mặt cỏ trải vội tại sân AT&T có thể góp phần khiến hậu vệ Luis Advincula chấn thương. "Chuyện xảy ra bất ngờ. Tôi biết đây là sân cỏ nhưng không phải cỏ bình thường", Fossati nói.

Năm nay, ban tổ chức không muốn lặp lại những tranh cãi như tại Copa America 2024. Theo Tod Martin, quản lý sân Dallas, họ dành khoảng 45.000 giờ công để trải mặt sân mới, làm từ hỗn hợp cỏ hắc mạch Kentucky trồng ở Colorado, sau đó vận chuyển đến Texas bằng 24 xe tải lạnh. Hệ thống tưới tiêu giúp đảm bảo cỏ nhận đủ nước. Thêm vào đó, mặt sân được gia cố bằng sợi nhựa trước thềm World Cup.

Sân Dallas trang bị mái che có thể đóng mở, nhưng cỏ bên dưới vẫn không thể nhận đủ ánh nắng. Ian Craig, người giám sát lắp đặt mặt cỏ tại sân Dallas, cho biết đang cố gắng tạo ra những điều kiện giống như ngoài trời. "Đây là sân vận động trong nhà nên rất thiếu nắng. Chúng tôi cần bổ sung ánh sáng để đảm bảo cỏ vẫn phát triển", Craig giải thích với CBS News.

Hệ thống đèn chiếu sáng màu hồng giúp chăm sóc cỏ tại sân vận động Dallas. Ảnh: FIFA/SGL System

Sân Dallas mới lắp đặt hệ thống đèn chuyên dụng trên những thanh kim loại treo trên mái, có thể hạ xuống sát mặt cỏ. Giàn đèn thường xuyên chiếu ánh hồng rực xuống mặt cỏ nhằm thúc đẩy quá trình quang hợp. Martin đưa ra giải pháp này sau khi đến thăm sân vận động Wembley và Tottenham Hotspur ở London, nơi áp dụng kỹ thuật bảo dưỡng mặt cỏ tương tự. "Đó thực sự là một khung cảnh ấn tượng", Martin nhận xét.

Hệ thống đèn chuyên dụng tại Wembley gắn trên các khung có bánh xe để đẩy vào sân khi cần, còn hệ thống của Tottenham được nâng bằng thủy lực từ hai bên đường biên. Sân Dallas áp dụng kỹ thuật tương tự, nhưng giàn đèn được kéo lên hạ xuống từ mái.

Theo Ewen Hodge, trưởng bộ phận hạ tầng sân cỏ tại FIFA, đây là lần đầu giàn đèn như vậy được treo trên cao. Ông nói với Washington Post, thông thường, hệ thống này trang bị bánh xe để di chuyển ra vào sân. Tuy nhiên, hệ thống của Dallas có thể kéo lên, giúp giảm bớt thiết bị phải đặt trên mặt sân. Hodge đánh giá giải pháp của Dallas là "bước tiến rất sáng tạo".