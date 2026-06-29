Thêm cách theo dõi đội bóng yêu thích đang đá knock-out ở World Cup 2026

World Cup 2026 không chỉ là những trận cầu hấp dẫn trên màn ảnh mà còn là khoảng thời gian người hâm mộ liên tục cập nhật lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng và những thống kê chuyên sâu. Trên dải TV đời 2026 chạy webOS 26, LG có mang đến tính năng Sports Playbook giúp theo dõi thông tin thể thao khá trực quan.

Giao diện LG Sports Playbook.

Theo dõi độ bóng yêu thích ngay trên màn hình TV

Sports Playbook được tích hợp trong hệ sinh thái Sports Portal, cung cấp dữ liệu theo thời gian thực, thống kê trước, trong và sau trận đấu, cùng nhiều thông tin trực quan dành cho người yêu thể thao. Tính năng hỗ trợ trên các TV LG chạy webOS tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Chẳng hạn trong thời gian diễn ra World Cup 2026, người dùng có thể xem: Lịch thi đấu sắp diễn ra, tỷ số trực tiếp, kết quả các trận đã kết thúc, bảng đấu và nhánh đấu, thống kê đối đầu giữa hai đội, xác suất chiến thắng, phong độ và nhiều dữ liệu trực quan khác.

Một trong những tính năng đáng giá của Sports Playbook là "Đội của tôi" (My Team). Người dùng chỉ cần tìm kiếm hoặc cuộn qua danh sách, sau đó nhấn chọn biểu tượng đội bóng. Ví dụ bên dưới là người viết đã thêm đội tuyển Argentina và câu lạc bộ Manchester City để hệ thống tự động cập nhật thông tin mới nhất.

Chọn đội bóng yêu thích.

Cập nhật lịch đấu ngay trên màn hình TV.

Các bước thiết lập:

- Bước 1: Từ giao diện webOS, mở mục LG Sports Playbook.

- Bước 2: Chọn Cài đặt Đội của tôi.

- Bước 3: Thêm đội tuyển quốc gia hoặc câu lạc bộ yêu thích.

* Lưu ý: Người dùng có thể lưu tối đa 20 đội hoặc tuyển thủ.

Trải nghiệm thực tế trên TV 4K LG OLED evo AI G6 2026, các dữ liệu được trình bày dưới dạng đồ họa trực quan giúp người xem dễ dàng theo dõi ngay trên màn hình lớn. Ngoài tỷ số, Sports Playbook còn cung cấp nhiều thống kê mà trước đây người xem thường phải truy cập các website thể thao.

Hiện, các hãng TV nổi tiếng khác như Samsung, hay kể cả Google TV như Sony, TCL, Xiaomi cũng đều chưa thể có tính năng, ứng dụng nào tương tự.

Trước đó, ứng dụng nhắn tin Viber cũng đã tích hợp tính năng mới dành cho fan bóng đá mùa World Cup 2026. Chỉ cần chọn các đội tuyển yêu thích tại mục hiển thị trên cùng của danh sách trò chuyện trong ứng dụng Viber, người dùng sẽ nhận được các thông báo liên quan đến lịch thi đấu sắp tới, diễn biến trực tiếp và tỷ số cuối cùng của trận đấu.