World Cup 2026: Dân mạng tiếc cho "samurai xanh" Nhật Bản, tạm biệt "cỗ xe tăng" Đức

Tại vòng 1/16 của VCK World Cup 2026, hai đại diện giàu truyền thống là Nhật Bản và Đức đều đã nói lời chia tay giải đấu. Nếu "samurai xanh" Nhật Bản nhận thất bại trước Brazil sau màn trình diễn được đánh giá là đầy nỗ lực, thì "cỗ xe tăng" Đức lại gục ngã trước Paraguay trong trận đấu mà họ bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền.

Kết quả này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Trong khi nhiều người dành sự tiếc nuối cho hành trình đầy cảm xúc của Nhật Bản, thì không ít ý kiến lại thất vọng khi "cỗ xe tăng" tiếp tục gây thất vọng ở một kỳ World Cup nữa.

Một nhận xét của dân mạng về Nhật Bản và Đức tại vòng 1/16 World Cup 2026.

Cộng đồng mạng tiếc cho Nhật Bản

Trên mạng xã hội Facebook, tài khoản Facebook L.M. viết: "Brazil vẫn thể hiện đẳng cấp của ông lớn và quá tiếc cho Nhật. Còn Đức thì ôi giời ơi, lại cho ông trung vệ đá pen làm nhớ tới chung kết C1 vừa rồi. Bye Đức, về nhà đi nhé". Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác khi phản ánh đúng tâm trạng của không ít cổ động viên sau loạt trận rạng sáng.

Ở phần bình luận, nhiều người đồng tình Nhật Bản xứng đáng nhận được nhiều lời khen hơn là sự tiếc nuối. Tài khoản Chí Nguyễn viết: "Nhật thua nhưng không hề bạc nhược. Họ chơi có bản sắc, có tinh thần và khiến Brazil phải rất vất vả. Thất bại này vẫn đáng tự hào".

Không ít bình luận còn cho rằng, Nhật Bản xứng đáng trở thành niềm tự hào của bóng đá châu Á tại World Cup 2026. "Đại diện châu Á đá ngang ngửa với Brazil là quá đáng nể rồi", tài khoản Trần Đình Khánh viết. "Dù bị loại nhưng Nhật vẫn khiến người xem thích thú hơn rất nhiều đội bóng lớn", một người khác tiếp lời.

Một status của fan bóng đá chia sẻ cảm xúc về tuyển Nhật Bản sau hành trình World Cup 2026.

Nhật Bản đã nối dài chuỗi trận thất bại ở vòng knock-out tại các kỳ World Cup

"Các chiến binh samurai ngẩng cao đầu rời giải".

Dân mạng: Cỗ xe tăng Đức đã... "đứt xích"

Trái ngược với bầu không khí dành cho Nhật Bản, cộng đồng mạng lại dành nhiều lời chê trách cho màn trình diễn của Đức. Việc đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới tiếp tục dừng bước sớm khiến nhiều cổ động viên thất vọng, đặc biệt khi họ không tận dụng được cơ hội trên chấm phạt đền trong trận gặp Paraguay.

Nhiều ý kiến còn liên hệ tình huống đá phạt đền của Đức với những ký ức buồn ở cấp câu lạc bộ. Một tài khoản bình luận: "Lại để trung vệ đi đá penalty, xem mà nhớ ngay trận chung kết Champions League vừa rồi". "Đức giờ cứ đến World Cup là tự làm khó mình, chẳng cần đối thủ mạnh cũng đủ khiến người hâm mộ đau tim", Facebooker Quang Nhật bình luận.

Trên thực tế, thất bại của tuyển Đức không hẳn là cú sốc nếu nhìn vào phong độ của đội bóng trong nhiều năm gần đây. Bình luận của Duy Anh nhận được nhiều lượt thích: "Từng là cỗ xe tăng đáng sợ nhất thế giới, giờ cứ đến World Cup là loay hoay. Đã đến lúc họ phải thay đổi thật sự nếu muốn trở lại vị thế cũ".

Một người khác thì nhận xét: "Đức có nhiều cầu thủ chất lượng nhưng lối chơi vẫn thiếu sự sắc bén. Bị loại không phải do thiếu may mắn mà vì không tận dụng được cơ hội".

Dẫu vậy, cũng có những người hâm mộ lên tiếng bênh vực đội tuyển châu Âu. Theo họ, bóng đá luôn có thắng có thua và Paraguay xứng đáng giành quyền đi tiếp sau màn trình diễn hiệu quả.

Tuyển Đức rời World Cup sau thất bại đáng quên.

Những pha sút penalty không thành công được dân mạng nhắc lại.

Thất bại của tuyển Đức được coi là địa chấn.

Cộng đồng mạng đồng loạt "bye cỗ xe tăng Đức".