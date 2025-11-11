Liên Minh Huyền Thoại: Những điều làm nên lịch sử trong chiến thắng của T1 tại CKTG 2025

Diễn ra tại Thành Đô (Trung Quốc), cuộc đối đầu giữa hai đại diện mạnh nhất làng Liên Minh Huyền Thoại thế giới đã khép lại với tỷ số 3 - 2 nghiêng về T1, đưa họ trở thành đội đầu tiên trong lịch sử giành ba chức vô địch CKTG liên tiếp. Đây cũng là chiếc cúp Summoner’s Cup thứ 6 của Faker và đồng đội, một kỷ lục chưa từng có trong suốt 15 năm lịch sử giải đấu.

Khoảnh khắc nâng cao cúp vô địch của T1.

Điểm khiến CKTG 2025 trở nên khác biệt còn là bước ngoặt chiến thuật sau 15 năm tổ chức: Lần đầu tiên giải áp dụng thể thức Fearless Draft. Quy định cấm các đội dùng lại tướng từng chọn ở những ván trước khiến từng trận đấu trở thành một thử thách về chiều sâu chiến thuật. Không còn chỗ cho lối chơi rập khuôn hay phụ thuộc vào “tướng tủ”, các đội buộc phải thể hiện khả năng thích nghi và sáng tạo trong mọi ván đấu.

Trận chung kết năm nay được ví như cuộc chiến đỉnh cao của hai trường phái: Sự tinh quái chiến thuật của T1 và khả năng giao tranh mạnh mẽ của KT. KT dẫn trước 2 - 1, khiến người hâm mộ tưởng như lịch sử ba năm liên tiếp vô địch của T1 sẽ dừng lại. Thế nhưng bản lĩnh của nhà vua đã lên tiếng đúng lúc, khi Gumayusi và Keria phối hợp hoàn hảo để đưa trận đấu về ván quyết định, rồi khép lại với chiến thắng 3 - 2 sau 37 phút thi đấu căng thẳng.

T1 là đội tận dụng điều này hiệu quả nhất, khi họ chứng minh mình có thể chiến thắng bằng bất kỳ đội hình nào..

Danh hiệu FMVP thuộc về Gumayusi, người tỏa sáng rực rỡ trong hai ván cuối với phong độ cực cao. Keria cũng góp phần lớn khi liên tục mở giao tranh thành công, trong khi Oner duy trì thế kiểm soát bản đồ cực tốt. Và ở trung tâm mọi chiến thắng vẫn là Faker - người duy nhất trong lịch sử LMHT giành 6 chức vô địch CKTG, chứng minh anh vẫn là biểu tượng sống của làng eSports thế giới.

CKTG 2025 còn ghi dấu ấn với sự thống trị toàn diện của khu vực LCK. Cả bốn đội Hàn Quốc đều vượt qua vòng Swiss, hai trong số đó gặp nhau tại trận chung kết. Trong khi các đại diện LPL theo đuổi phong cách giao tranh sôi nổi, các đội LCK tiếp tục khẳng định bản sắc bằng chiến thuật kiểm soát, phản công chính xác và kỷ luật thép. Với chiến thắng của T1, khu vực này đã có 4 năm liên tiếp thống trị CKTG - chuỗi thành tích dài nhất trong 15 năm lịch sử giải.

Fearless Draft cũng giúp mùa giải năm nay trở nên đa dạng chưa từng có, với hơn 100 tướng được sử dụng xuyên suốt. Các đội buộc phải khai thác sâu kỹ năng của từng vị trí, khiến mỗi trận đấu mang dấu ấn riêng. Sự xuất hiện của những lựa chọn lạ như Ambessa, Elise hỗ trợ hay Cassiopeia đường giữa góp phần biến CKTG 2025 thành mùa giải mang đậm dấu ấn chiến thuật nhất từ trước tới nay.