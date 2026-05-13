Đừng để những thói quen nhỏ khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt

Nhiều thói quen hàng ngày đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, đến mức mọi người không nhận ra rằng cần phải từ bỏ chúng để tiết kiệm năng lượng. Dưới đây là 10 lời khuyên từ các chuyên gia về năng lượng nhằm giúp người dùng giảm thiểu lãng phí năng lượng và tiết kiệm chi phí điện.

Nhiều thói quen sử dụng điện có thể khiến nhiều người choáng váng khi nhận hóa đơn điện.

- Tắt đèn khi rời khỏi phòng: Việc để đèn sáng trong phòng trống không chỉ lãng phí năng lượng mà còn làm giảm tuổi thọ của bóng đèn.

- Chọn đèn LED thay vì bóng đèn sợi đốt: Các đánh giá đều chỉ ra rằng đèn LED an toàn, hiệu quả và bền bỉ hơn, có thể lắp vào hầu hết các thiết bị chiếu sáng hiện có.

- Ngắt điện các thiết bị điện tử khi không sử dụng: Hãy sử dụng ổ cắm điện đa năng để dễ dàng tắt nhiều thiết bị như TV, máy tính và bộ sạc điện thoại cùng một lúc. Đây được đánh giá là một trong những thói quen mà nhiều người dùng có thể thực hiện nhiều nhất.

- Quyết định trước khi mở tủ lạnh: Việc giữ cửa tủ lạnh mở trong khi phân vân lấy đồ gì ra khỏi đó sẽ lãng phí khoảng 7% năng lượng mà thiết bị sử dụng. Chính vì vậy, người dùng được khuyến cáo hãy quyết định món ăn hoặc đồ uống trước khi mở cửa.

Hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định mở để lấy thứ gì đó ra khỏi tủ lạnh.

- Chờ đến khi máy rửa chén đầy mới khởi động: Đợi cho đến khi máy rửa chén đầy mới nhấn nút “Start” không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn cả lượng nước sử dụng.

- Giặt quần áo bằng nước lạnh: Trừ khi quần áo bị dính dầu mỡ, tốt hơn hết hãy chọn chế độ giặt bằng nước lạnh để giặt nhằm tiết kiệm một phần đáng kể lượng điện năng sử dụng.

- Điều chỉnh nhiệt độ máy nước nóng: Nhiệt độ lý tưởng cho máy nước nóng là 50 độ C thay vì 60 độ C như mặc định. Đây thường được xem là nhiệt độ lý tưởng và an toàn cho máy nước nóng trong gia đình theo khuyến nghị phổ biến từ các tổ chức an toàn và tiết kiệm năng lượng.

- Sử dụng bộ điều nhiệt lập trình: Thiết bị này hữu ích để người dùng thiết lập nhiệt độ hợp lý cho mùa đông và mùa hè, ngay cả khi không có người ở nhà, từ đó giúp tiết kiệm năng lượng.

Bộ lọc của điều hòa có thể ảnh hưởng đến việc tiêu hao năng lượng.

- Thay bộ lọc không khí định kỳ: Bộ lọc giữ bụi và các hạt trong không khí, nhưng khi bị tắc nghẽn, hệ thống HVAC phải hoạt động nhiều hơn, dẫn đến hóa đơn tiền điện cao hơn. Vì vậy, người dùng nên thay bộ lọc không khí định kỳ để giải quyết các vấn đề mà nó có thể gặp phải.

Bằng cách thực hiện những thay đổi nhỏ này, người dùng không chỉ có thể tiết kiệm năng lượng mà còn cắt giảm chi phí sinh hoạt hàng tháng.