Loa di động Boom Go 3i nhỏ gọn có công suất 15W, pin tới 24 giờ

Ở tầm giá phổ thông, Soundcore Boom Go 3i có nhiều điểm sáng như chống nước bụi IP68, công suất 15W, Bluetooth 6.0, BassUp 2.0, Auracast, LED và pin tối đa 24 giờ theo công bố từ hãng. Nhưng trải nghiệm thực tế, Boom Go 3i vẫn có những giới hạn nhất định, chẳng hạn khi phát nhạc ở âm lượng cao.

Soundcore Boom Go 3i.

Thiết kế

Boom Go 3i có kích thước nhỏ gọn giúp người dùng dễ bỏ vào ba lô, túi xách hoặc để gọn ở hộc đồ trên ô tô. Dây đeo silicone là chi tiết đáng tiền, vì nó giúp chiếc loa này thật sự linh hoạt khi có thể treo lên xe đạp, móc vào quai trên ba lô, để trong lều/treo trên cây khi đi cắm trại,...

Theo công bố của nhà sản xuất, loa đạt chuẩn IP68 về khả năng chống nước, chống bụi và có thể an toàn dù rơi bất ngờ từ độ cao khoảng 1m. Những thông số này khiến Boom Go 3i trở thành kiểu thiết bị mà người dùng không cần phải quá nâng niu.

Nhìn chung Boom Go 3i ổn và tiện, song chưa phải kiểu nhìn là thấy cao cấp hay quá nổi bật. Hệ thống đèn LED đồng bộ theo nhạc giúp loa vui hơn trong các buổi tối ngoài trời, nhưng với người thích sự tối giản, đây có thể bị đánh giá là chi tiết hơi “màu mè”. Có thể nhiều người sẽ thích lúc đầu, rồi sau đó tắt hẳn cho đỡ rối mắt.

Chất âm

Với người dùng phổ thông, Boom Go 3i là chiếc loa khá dễ thích nghi. Loa hợp với các playlist pop, EDM nhẹ, lo-fi, acoustic hoặc nhạc nền du dương khi làm việc, nấu ăn, đi picnic. Chất âm có xu hướng “nịnh tai”, dễ nghe, chứ không quá nhạt nhẽo mà cũng không phải thật sự ấm áp cho các dòng loa xịn sò hơn.

Điểm cộng lớn là dải bass có lực hơn kỳ vọng so với ngoại hình nhỏ. Công nghệ BassUp 2.0 giúp tiếng trầm dày hơn, cho cảm giác sôi động khi nghe nhạc dance, hip-hop hoặc nhạc rap dù lời nhạc không thật sự rõ. Trong tình huống thực tế đi dã ngoại ngoài biển với nhóm 4 người và bật nhạc remix, đặt loa giữa chiếu ngồi đủ sức khuấy động bầu không khí.

Âm lượng cũng là một điểm mạnh. Với công suất 15W và mức âm lượng hãng công bố lên đến 92dB, chiếc loa này dư sức phục vụ những không gian nhỏ và vừa như phòng ngủ, bàn ăn ngoài trời hay một góc sân nhỏ. Tức là, nếu nhu cầu của bạn chỉ là “có nhạc cho vui”, nó làm tròn vai.

Boom Go 3i nghe to, vang với công suất tới 15W.

Nhưng nếu nghe kỹ hơn, điểm yếu sẽ lộ ra. Theo đó, tiếng của loa dễ nghe nhưng chưa thật sự thoáng, chưa có độ tách bạch tốt giữa lời và nhạc cụ. Nói cách khác, nó hợp để nghe vui, nghe tiện, chứ chưa phải mẫu loa khiến người nghe kỹ phải gật gù. Giải pháp khắc phục là chỉnh EQ trong ứng dụng thay vì giữ nguyên mặc định.

Một hạn chế khác là Boom Go 3i không phù hợp lắm cho nhóm đông hoặc không gian quá mở. Nếu mang đi một buổi tụ tập trên chục người ở sân thượng hoặc bãi cắm trại, loa vẫn dùng được nhưng khó tạo cảm giác phủ âm “đã” như mong muốn.

Tính năng

Bluetooth 6.0, ghép nhiều loa, Auracast, chỉnh EQ, bật/tắt BassUp, tùy biến LED, hiển thị phần trăm pin,… là những thứ đưa trải nghiệm Boom Go 3i trở nên hiện đại hơn. Nhiều loa mini chỉ báo pin kiểu mơ hồ với 4 nốt đèn hay thanh đèn LED, còn với Boom Go 3i thì người dùng có thể nhìn thấy con số cụ thể để chủ động hơn trước khi mang đi chơi hoặc đi làm.

Một số thiết lập qua ứng dụng Soundcore.

Khả năng sạc ngược cho điện thoại cũng là tính năng đáng khen. Trong các hoạt động hằng ngày phố thị, có thể không phải ai cũng cần tính năng này. Nhưng trong những chuyến đi phượt hoặc ngồi ngoài trời nhiều giờ, đây là “cứu cánh” rất thiết thực khi điện thoại tụt pin.

Dù vậy, Boom Go 3i không có cổng AUX nên ai thích cắm dây cho nhanh hoặc dùng với thiết bị cũ sẽ hơi bất tiện. Ngoài ra, một số điểm hay của loa lại nằm trong ứng dụng Soundcore nên người dùng phải cài ứng dụng và tinh chỉnh thì mới khai thác hết. Với người thích kiểu bật lên là nghe, đây có thể là một bước hơi rườm rà.

Pin

Pin là một trong những điểm mạnh rõ nhất của Boom Go 3i. Soundcore công bố thời lượng tối đa lên tới 24 giờ ở mức âm lượng 50%, tắt LED và bật BassUp. Dĩ nhiên, đó là con số trong điều kiện lý tưởng, còn thực tế thử nghiệm 70% âm lượng và bật đầy đủ các công nghệ tích hợp thì loa tụt khoảng 5% pin trong gần 20 phút sử dụng.

Nhìn chung, nếu dùng theo kiểu phổ thông như nghe nhạc lúc làm việc, mang ra quán cà phê, chiều mở ngoài ban công hoặc cuối tuần đem đi picnic, Boom Go 3i đủ sức phục vụ cả ngày mà không khiến người dùng phải lo lắng về pin.

Với những điểm mạnh và điểm yếu như trên, Boom Go 3i là mẫu loa Bluetooth đáng cân nhắc cho người cần một chiếc loa nhỏ, bền, dễ mang đi và đa năng để dùng trong nhiều tình huống.

Nó đáng khen ở tính thực dụng: Âm lượng lớn, dễ treo, pin khỏe, chống chịu tốt và có nhiều tính năng hữu ích hơn mặt bằng chung. Nhưng sản phẩm này cũng có giới hạn nhất định: Chất âm chưa đủ thuyết phục nếu nghe kỹ.

Đặt cạnh một số đối thủ phổ biến trong tầm giá 1 triệu đồng sau giảm giá như JBL Go 4 (4,2W), JBL Clip 5 (7W) hay Sony SRS-XB100 (5W), Boom Go 3i (15W) có cách tiếp cận khá khác. Nếu xét về thương hiệu dễ mua, dễ chọn thì các mẫu JBL và Sony vẫn là những cái tên quen thuộc hơn. Còn Boom Go 3i không hẳn là lựa chọn ăn chắc mặc bền nhất, nhưng lại là mẫu loa có phần nổi bật hơn về mặt thông số và tính đa dụng.