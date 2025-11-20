Những nâng cấp mới "đáng đồng tiền bát gạo" trên iOS 26.2 beta 3

Apple vừa tung ra bản thử nghiệm thứ 3 (beta 3) của hệ điều hành iOS 26.2 dành cho các nhà phát triển. Không chỉ sửa lỗi, phiên bản này mang đến hàng loạt thay đổi đáng giá, từ việc nới lỏng cơ chế chia sẻ file cho đến những bước đi đầu tiên trong việc mở cửa hệ sinh thái trợ lý ảo.

Dưới đây là chi tiết từng tính năng mới vừa được phát hiện.

1. Chia sẻ AirDrop không cần kết bạn

Đây là tính năng hữu ích nhất trong bản cập nhật iOS 26.2 mới. Apple đã bổ sung cơ chế "One-time code" cho AirDrop. Với cải tiến này, người dùng có thể tạo một mã kết nối để chia sẻ dữ liệu với người lạ mà không cần lưu số điện thoại hay thêm họ vào danh bạ. Thậm chí, mã này cho phép hai thiết bị trao đổi dữ liệu lên đến 30 ngày.

Người dùng có thể kiểm soát danh sách những người đã chia sẻ mã này thông qua mục Cài đặt (Settings) > Cài đặt chung (General) > AirDrop > Manage Known AirDrop Contacts (Quản lý danh bạ AirDrop đã biết).

2. Siri sắp có thể được thay thế bởi trợ lý bên thứ ba

Apple đang âm thầm chuẩn bị cho một thay đổi lịch sử đối với trợ lý ảo trên iPhone. Các đoạn mã trong bản beta 3 cho thấy người dùng có thể thay đổi hành động khi nhấn giữ nút nguồn.

Cụ thể, thay vì mặc định gọi Siri, người dùng có thể gán nút này cho các trợ lý ảo khác như Gemini (Google) hay Alexa (Amazon).

Tuy nhiên, tài liệu của Apple xác nhận tính năng này hiện chỉ dành riêng cho tài khoản Apple tại Nhật Bản (do các quy định pháp lý đặc thù tại quốc gia này). Tuy nhiên, đây là tín hiệu cho thấy Apple có thể mở rộng tính năng này trong tương lai.

3. Thông báo khi huyết áp tăng cao

Apple tiếp tục nâng cao khả năng theo dõi sức khỏe với API mới liên quan đến tính năng "Hypertension Notifications" – thông báo khi huyết áp tăng – trên Apple Watch.

Theo đó, các ứng dụng bên thứ ba (chẳng hạn như ứng dụng của bệnh viện, bác sĩ riêng hoặc ứng dụng theo dõi sức khỏe chuyên sâu) giờ đây có thể xin cấp quyền để đọc dữ liệu cảnh báo này từ ứng dụng Sức khỏe (Health). Điều này giúp người dùng nhận được sự tư vấn y tế kịp thời hơn từ các nguồn ngoài Apple.

4. Nâng cấp trải nghiệm chơi game

Các game thủ trên iPhone sẽ nhận được một bản cập nhật giao diện đáng kể như dễ dàng sàng lọc và tìm kiếm trong thư viện game, được tối ưu hóa việc điều hướng trong ứng dụng Games bằng tay cầm chơi game và điểm số thử thách sẽ được cập nhật liên tục theo thời gian thực ngay trong quá trình chơi.

5. Khả năng nhắc nhở sát sao hơn

Ứng dụng Lời nhắc (Reminders) sẽ trở nên quyết liệt hơn trong việc nhắc nhở người dùng iPhone. Khi tạo một lời nhắc mới, mọi người sẽ có tùy chọn đánh dấu nó là "Khẩn cấp" (Urgent). Khi được đánh dấu, điện thoại sẽ phát chuông báo thức để đảm bảo bạn không bỏ lỡ, thay vì chỉ hiện thông báo đẩy nhẹ nhàng như trước.

6. Giao diện Liquid Glass thông minh hơn

Tính năng giao diện Liquid Glass có thêm tùy chọn "Tinted" để giảm độ trong suốt của giao diện. Khi bật chế độ "Tinted", hệ thống sẽ tự động tắt các cài đặt trợ năng xung đột như Giảm độ trong suốt (Reduce Transparency) và Tăng độ tương phản (Increase Contrast Accessibility). Trước đây, người dùng phải tự tay tắt các cài đặt này rất bất tiện.

7. Quyền riêng tư được nâng cấp

Apple cập nhật giao diện thông báo về quyền riêng tư. Khi truy cập tài khoản Apple lần đầu sau khi cập nhật, người dùng sẽ thấy bảng thông tin giải thích rõ ràng hơn về cách Apple thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân, đảm bảo tính minh bạch.

8. Sửa sai tính năng đa nhiệm trên iPadOS

Trên phiên bản dành cho iPad, Apple đã khôi phục lại một tính năng từng bị loại bỏ gây nhiều tranh cãi. Cụ thể, người dùng iPad giờ đây có thể kéo ứng dụng từ thư viện ứng dụng (App Library), thanh Dock hoặc Spotlight thả trực tiếp vào chế độ Slide Over hoặc chế độ xem xếp ô (Tiled Views). Tính năng này giúp thao tác đa nhiệm mượt mà hơn, vốn đã bị mất đi từ bản iPadOS 18.