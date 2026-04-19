Mua ổ cứng cũ: "Kèo thơm" tiết kiệm chi phí hay canh bạc đánh đổi dữ liệu?

Dù SSD đang thống trị về tốc độ, ổ cứng HDD vẫn là "vua" ở phân khúc lưu trữ dung lượng lớn giá rẻ. Tuy nhiên, việc chọn mua một chiếc ổ cứng đã qua sử dụng luôn khiến nhiều người đau đầu đó là tiết kiệm được một nửa số tiền nhưng liệu dữ liệu có "bay màu" bất cứ lúc nào?

Sự thật về tuổi thọ: Đừng tin vào vẻ ngoài

Khác với các linh kiện điện tử thuần túy, ổ cứng HDD là thiết bị cơ học với các đĩa quay và kim đọc hoạt động liên tục. Theo các thống kê kỹ thuật, tỷ lệ lỗi của HDD bắt đầu tăng vọt sau 3 năm sử dụng. Ngay cả khi được bảo quản cực tốt, ngưỡng 5 năm vẫn là "giới hạn đỏ" mà bất kỳ chuyên gia nào cũng khuyên bạn nên thay thế.

Có nên xuống tiền mua ổ cứng cũ?

Vì vậy, nếu bạn định mua ổ cứng cũ để cài hệ điều hành hoặc làm nơi lưu trữ duy nhất cho những bức ảnh gia đình vô giá, câu trả lời chắc chắn là: KHÔNG. Một chế độ bảo hành từ người bán có thể đền cho bạn một viên pin mới, nhưng không bao giờ lấy lại được dữ liệu đã mất.

"Bí kíp" chọn ổ cứng đã qua sử dụng

Nếu bạn muốn tận dụng giá rẻ của đồ cũ cho mục đích lưu trữ phụ, hãy chú ý đến thuật ngữ. Đừng mua hàng cũ trôi nổi, hãy săn lùng hàng tân trang (Recertified).

Manufacturer Recertified: Đây là "hàng tuyển" do chính nhà sản xuất (như WD hay Seagate) thu hồi, kiểm tra và khôi phục lại tiêu chuẩn như mới. Đây là lựa chọn an toàn nhất vì độ tin cậy gần như tương đương ổ đĩa khui hộp.

Recertified: Thường là hàng do bên thứ ba tân trang. Chất lượng ở đây phụ thuộc hoàn toàn vào uy tín của người bán.

Đọc hiểu "ngôn ngữ" của ổ cứng qua chỉ số S.M.A.R.T

Trước khi xuống tiền, hãy yêu cầu người bán cung cấp ảnh chụp kiểm tra từ phần mềm CrystalDiskInfo. Đây được ví von như một "bản hồ sơ y tế" trung thực nhất của ổ cứng. Hãy đặc biệt lưu ý đến:

- Health Status: Phải là màu xanh (Good). Bất kỳ cảnh báo vàng (Caution) nào cũng là dấu hiệu cho thấy ổ đĩa đang ở trạng thái không tốt, chuẩn bị tới tuổi được thanh lý.

- Power On Hours: Con số này cho bạn biết ổ cứng đã chạy được bao nhiêu giờ. Số giờ càng thấp, thì thời gian sử dụng của ổ đĩa càng ít, rủi ro càng giảm.

Giao diện kiểm tra tình trạng sức khỏe ổ cứng.

Nhìn chung, chỉ nên mua ổ cứng cũ làm ổ phụ (Secondary Storage) để lưu phim, game hoặc các dữ liệu không quá quan trọng. Luôn tuân thủ nguyên tắc dữ liệu quan trọng phải nằm trên ổ mới hoặc Cloud. Khi đó, HDD cũ sẽ trở thành một "món hời" thực sự giúp bạn mở rộng không gian lưu trữ mà không làm "cháy túi".