Tin không vui cho game thủ: Giá ổ cứng SSD sắp tăng mạnh

Nếu bạn đang có ý định nâng cấp ổ cứng cho dàn máy của mình, thời điểm vàng để hành động chính là ngay bây giờ. Một "cơn bão" tăng giá mới cho cả ổ cứng SSD và HDD đang cận kề, với dự báo mức tăng có thể lên tới 30% do nhu cầu khổng lồ từ ngành công nghiệp AI. Một số nhà sản xuất lớn đã bắt đầu tăng giá.

Đối với game thủ và những người làm công việc sáng tạo, ổ SSD tốc độ cao không còn là một lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên, cơ hội để sở hữu chúng với mức giá tốt có thể sẽ sớm kết thúc.

Ổ SSD sắp tăng giá phi mã, game thủ nên sắm sửa gấp.

Không giống như đợt tăng giá năm ngoái do thiếu hụt nguồn cung chip nhớ NAND, lần này nguyên nhân đến từ sự bùng nổ về nhu cầu. Các trung tâm dữ liệu AI khổng lồ trên thế giới đang "ngốn" một lượng lớn ổ cứng SSD và HDD để lưu trữ các bộ dữ liệu khổng lồ nhằm huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo.

"Cơn khát" này đã tạo ra một áp lực cực lớn lên chuỗi cung ứng, và các nhà sản xuất đã bắt đầu hành động:

- Western Digital: Đã thông báo tăng giá mạnh ổ HDD, có hiệu lực ngay lập tức.

- SanDisk: Thông báo tăng giá chip nhớ NAND 10%.

- Micron: Dự kiến sẽ có đợt tăng giá lên tới 30%.

Khi nhu cầu vượt xa nguồn cung, hậu quả không chỉ là giá cả leo thang mà còn có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt hàng hóa. Các mẫu SSD phổ biến với dung lượng cao có thể sẽ sớm trở nên khó tìm.

Trong năm 2025, việc sở hữu một ổ SSD không còn là điều xa xỉ. Nhiều tựa game bom tấn hiện nay yêu cầu phải được cài đặt trên SSD để có thể hoạt động. Nâng cấp lên SSD sẽ giúp "hồi sinh" trải nghiệm của bạn với tốc độ tải game và truyền file nhanh hơn gấp nhiều lần.

Làn sóng AI sắp đẩy giá SSD lên cao đến 30%.

Việc phải liên tục xóa game cũ để cài game mới vì hết dung lượng là một nỗi phiền toái lớn. Sở hữu một ổ SSD dung lượng cao (như 2TB hoặc 4TB) sẽ giải quyết triệt để vấn đề này, cho phép bạn thoải mái lưu trữ thư viện game và các dự án của mình.

Dù bạn đang tìm kiếm một ổ SSD NVMe tốc độ cao, một ổ SSD di động, hay một ổ SSD SATA giá cả phải chăng, lời khuyên vẫn không thay đổi: Hãy mua ngay bây giờ. Mức giá hiện tại có lẽ là tốt nhất bạn có thể tìm thấy trong thời gian tới. Chần chừ có thể đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải trả nhiều tiền hơn hoặc thậm chí không thể tìm được sản phẩm mình mong muốn.