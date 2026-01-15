Cách hô biến ổ cứng dung lượng thấp thành "kho chứa" khổng lồ mà không tốn 1 xu

Giá các loại ổ cứng SSD NVMe hiện đại đang leo thang và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nguyên nhân chính đến từ sự thiếu hụt nghiêm trọng của bộ nhớ NAND Flash và DRAM – hai thành phần cốt lõi bị các tập đoàn công nghệ thu gom triệt để phục vụ cho cơn khát trí tuệ nhân tạo (AI). Các báo cáo thị trường dự đoán tình trạng này có thể kéo dài hàng năm. Vì vậy, thay vì chờ đợi hay chấp nhận mua giá đắt, hãy thử áp dụng chiến lược quản lý dữ liệu thông minh dưới đây.

1. Thay đổi tư duy

Rất nhiều người dùng PC có thói quen "tích trữ" game. Tuy nhiên, với việc các tựa game hiện nay thường xuyên vượt mốc 100GB, thói quen này là kẻ thù của SSD. Hãy áp dụng phương châm chỉ giữ lại những game bạn đang thực sự chơi. Tải về, chơi xong (hoặc chán), hãy xóa ngay lập tức. Điều này không chỉ giải phóng ổ cứng mà còn giúp bạn tập trung hoàn thành trò chơi, tránh tình trạng "cả thèm chóng chán" khi có quá nhiều lựa chọn.

SSD NVMe đang vô cùng đắt đỏ.

2. Dọn rác triệt để và ưu tiên ứng dụng Web

Tại sao phải cài đặt những bộ phần mềm nặng nề như Adobe Photoshop hay Microsoft Word nếu bạn chỉ dùng cơ bản? Các công cụ trực tuyến như Canva hay Google Docs hoàn toàn có thể thay thế và không tốn một byte lưu trữ nào trên ổ cứng.

Đồng thời, hãy rà soát và gỡ bỏ các ứng dụng "mốc meo" vài tháng không đụng tới. Lưu ý là đừng chỉ dùng trình gỡ cài đặt mặc định của Windows vì nó thường bỏ sót file rác. Hãy dùng các công cụ chuyên sâu như Revo Uninstaller để xóa sạch tận gốc. Ngoài ra, công cụ Disk Cleanup có sẵn trong Windows cũng là "vũ khí" lợi hại để xóa hàng chục GB file tạm, thùng rác và các bản cập nhật cũ.

Công cụ dọn dẹp ổ đĩa của Windows rất hữu ích.

3. HDD vẫn là vua lưu trữ

Dù giá HDD cũng tăng, nhưng xét về tỷ lệ giá/dung lượng (Price/GB), nó vẫn rẻ hơn SSD rất nhiều. Hiện tại, với khoảng gần 4 triệu đồng, bạn có thể mua được ổ cứng HDD 5TB, trong khi cùng số tiền đó rất khó để mua được một chiếc 1TB SSD NVMe chất lượng.

HDD vẫn đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ dữ liệu.

Vì vậy, hãy áp dụng mô hình lưu trữ phân tầng:

- SSD: Chỉ dùng cho hệ điều hành, phần mềm hay dùng và các game đang chơi (cần tốc độ load nhanh).

- HDD/NAS/USB: Dùng để chứa phim, ảnh, video và các dữ liệu "lạnh" (ít truy cập). Việc mở file chậm hơn vài giây hoàn toàn chấp nhận được so với chi phí bỏ ra.

Trong thời điểm "bão giá", sự thông minh trong quản lý dữ liệu chính là cách tiết kiệm hiệu quả nhất.