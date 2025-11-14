Nếu iPhone cũ đang giật lag, hãy làm ngay việc đơn giản này

Tuy nhiên, nếu đang sử dụng iPhone mới và chuyển sang iPhone cũ, chẳng hạn như iPhone 12, người dùng có thể nhận thấy hiệu suất điện thoại cũ sẽ giảm đi một cách rõ rệt. Máy bắt đầu có dấu hiệt giật lag, ngay cả với những tác vụ đơn giản như mở menu hay chuyển đổi ứng dụng.

iPhone cũ có thể chạy tốt ngay cả khi người dùng cài đặt iOS 26.

Mặc dù không quá nghiêm trọng, nhưng sự chậm chạp này khiến người dùng cảm thấy thất vọng mỗi khi cầm máy lên. Đây là điều không quá bất ngờ, không chỉ riêng iPhone mà còn cả những thiết bị khác. Khi một thiết bị trở nên cũ kỹ, những hiệu ứng động từng mang lại cảm giác sang trọng bắt đầu trở nên ì ạch.

Điều này càng trở nên rõ rệt hơn sau khi người dùng cập nhật lên iOS 26, phiên bản có giao diện Liquid Glass mới mẻ. Vấn đề là, iPhone 12 sẽ không đủ mạnh để xử lý tất cả các hiệu ứng chuyển tiếp và làm mờ. Dù có áp dụng nhiều mẹo phổ biến để tăng tốc thiết bị, mọi thứ trở nên không hiệu quả. Tuy nhiên, một thủ thuật khá đơn giản vừa được phát hiện có thể giúp giải quyết vấn nạn này: tắt các hiệu ứng động không cần thiết.

Điều này có thể được thực hiện nhờ việc bật lựa chọn Giảm chuyển động trong thiết lập Trợ năng.

Trong khi iOS không cho phép người dùng tùy chỉnh tốc độ hoạt ảnh, người dùng có thể tắt hoàn toàn nó thông qua một cài đặt cho tính năng Trợ năng trên iPhone. Chỉ cần vào Cài đặt > Trợ năng > Chuyển động và bật Giảm chuyển động. Điều này giúp iPhone không còn tạo ra các hiệu ứng chuyển tiếp phức tạp, từ đó cải thiện hiệu suất.

Bên cạnh đó, người dùng cũng nên thử iOS 26.1, phiên bản mang đến cho người dùng lựa chọn tắt hiệu ứng menu trong suốt của Liquid Glass để giúp iPhone hiển thị nhanh hơn. Điều này có thể thực hiện bằng cách vào Cài đặt > Màn hình & Độ sáng > Liquid Glass và chuyển sang lựa chọn Tô màu. Sau khi làm điều này, trải nghiệm có thể trở nên đơn điệu hơn, nhưng nếu iPhone 12 chạy nhanh hơn, nhẹ hơn và ít chiếm bộ nhớ hơn, điều đó hoàn toàn hợp lý.

Liquid Glass không phù hợp để bật trên các mẫu iPhone cũ.

Mặc dù không thể biến chiếc iPhone cũ như iPhone 12 thành một thiết bị mới, nhưng nhờ những thay đổi đơn giản này, máy vẫn có thể phục vụ công việc của người dùng ít nhất một năm nữa.