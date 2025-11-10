Apple vừa cung cấp cho iPhone một thay đổi đơn giản nhưng hữu ích

Nguyên nhân chính là do người dùng vô tình chạm vào màn hình, khiến iPhone hiểu rằng họ đang muốn vuốt sang trái để mở camera từ màn hình khóa. Tin vui là với bản cập nhật iOS 26.1 vừa ra mắt, Apple đã chính thức cung cấp tùy chọn tắt tính năng này.

Vấn đề khó chịu với màn hình khóa trên iPhone cũng có thể được giải quyết.

Cụ thể, bản cập nhật bổ sung một tùy chọn mới trong phần Cài đặt mang tên “Vuốt màn hình khóa để mở Camera”, và tính năng này được bật theo mặc định. Khi tắt tùy chọn này, người dùng sẽ không còn gặp phải tình trạng đèn pin tự động tắt khi sử dụng nữa.

Để tắt tính năng này, người dùng chỉ cần thực hiện các bước sau: Mở ứng dụng Cài đặt > Camera > Cuộn xuống để tìm và tắt tùy chọn “Vuốt màn hình khóa để mở Camera”.

Mặc dù việc tắt tính năng này sẽ ngăn không cho người dùng truy cập nhanh vào camera bằng cách vuốt sang trái, nhưng vẫn có nhiều cách khác để mở camera, chẳng hạn như sử dụng nút điều khiển camera trên màn hình khóa.

Tùy chọn "Vuốt màn hình khóa để mở Camera" có trong phiên bản iOS 26.1.

Lưu ý rằng để sử dụng tính năng “Vuốt màn hình khóa để mở Camera”, iPhone cần phải chạy iOS 26.1, điều này có nghĩa là người dùng cần sở hữu iPhone 11 hoặc iPhone SE (thế hệ thứ 2) trở lên. Để cập nhật lên phiên bản iOS 26.1, người dùng iPhone tương thích cần truy cập vào Cài đặt > Cài đặt Chung > Cập nhật phần mềm và làm theo hướng dẫn.