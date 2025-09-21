iOS 26 cuối cùng cũng giải quyết vấn đề bí ẩn của iPhone

Với iOS 26, màn hình Pin giờ đây cung cấp các cảnh báo thông minh và công cụ mới giúp người dùng dễ dàng phát hiện cũng như ngăn chặn tình trạng hao pin bất thường. Đây là một trong những tính năng nổi bật trong bản nâng cấp lớn này, bên cạnh nhiều thay đổi và thiết kế mới.

Nhiều người đã bày tỏ sự hài lòng với iOS 26.

Cụ thể, màn hình Pin trong ứng dụng Cài đặt đã được cải tiến với nhiều tính năng mới, bao gồm chế độ pin AI nhằm giúp người dùng theo dõi mức tiêu thụ năng lượng hiệu quả hơn. Một trong những điểm nhấn của tính năng này là khả năng làm nổi bật các ứng dụng tiêu tốn pin quá mức, đồng thời đưa ra gợi ý về nguyên nhân có thể gây ra sự cố.

Người dùng giờ đây có thể xem biểu đồ so sánh mức tiêu thụ pin của mình với mức sử dụng thông thường. Các ứng dụng hoặc hệ thống có mức tiêu thụ pin bất thường sẽ được đánh dấu bằng màu cam giúp họ dễ dàng nhận diện và xử lý. Tính năng này không chỉ dựa vào mức tiêu thụ pin tổng thể mà còn chỉ ra những ứng dụng sử dụng năng lượng nhiều hơn mức cần thiết.

Ứng dụng Pin của iOS 26 giờ đây trở nên thông minh hơn.

Trước đây, khi gặp tình trạng hao pin bí ẩn, người dùng thường phải thoát ứng dụng hoặc truy cập màn hình Pin trong Cài đặt để tìm nguyên nhân. Nhưng với iOS 26, iPhone sẽ tự động hỗ trợ người dùng trong việc xác định các vấn đề này, điều đó giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

Dù nhỏ nhưng tính năng mới này lại mang lại giá trị thực tiễn cao, từ đó góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng. Nhiều người dùng đã bày tỏ sự hài lòng với iOS 26 và cho rằng những cải tiến này thể hiện nỗ lực không ngừng của Apple trong việc hoàn thiện sản phẩm của mình.