Đừng vội lên iOS 26 nếu bạn chưa biết 5 vấn đề nghiêm trọng này

Apple đã chính thức tung ra iOS 26 vào ngày 15/9 vừa qua, mang đến một cuộc lột xác về giao diện với phong cách Liquid Glass và hàng loạt tính năng mới. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, diễn đàn công nghệ và mạng xã hội đang tràn ngập những lời chê bai từ những người dùng đã "lên đời" sớm. Từ thiết kế gây tranh cãi đến các vấn đề về hiệu năng, câu hỏi lớn nhất lúc này là có nên nâng cấp ngay bây giờ không?

iOS 26 đang vướng phải nhiều chỉ trích từ người dùng.

Tổng hợp 5 vấn đề lớn nhất của người dùng iOS 26

Dựa trên phản hồi của cộng đồng, đây là những vấn đề gây khó chịu nhất trên phiên bản iOS mới:

1. Thiết kế Liquid Glass gây tranh cãi: Đây là lời phàn nàn lớn nhất. Giao diện bóng bẩy, trong suốt của Liquid Glass bị nhiều người cho là rối mắt, màu mè và làm giảm tính tiện dụng so với các phiên bản trước.

2. Hao pin và hiệu năng suy giảm: Một "căn bệnh" kinh điển sau mỗi lần cập nhật lớn. Nhiều người dùng báo cáo pin tụt nhanh hơn và máy hoạt động chậm hơn, giật lag hơn sau khi nâng cấp.

3. Chế độ tối bị lỗi thị giác: Các biểu tượng trong chế độ tối bị chê là có vầng sáng lạ xung quanh, trông mờ, "bị nghiêng" như sắp đổ, gây mất tập trung và thậm chí chóng mặt cho một số người.

4. Bàn phím không đồng nhất: Bàn phím mới chỉ xuất hiện trên một số ứng dụng của Apple, trong khi các ứng dụng bên thứ ba vẫn dùng bàn phím cũ, tạo ra trải nghiệm thiếu liền mạch và khó chịu.

5. Hiệu năng chập chờn trên iPhone cũ: Người dùng iPhone 11 cho biết kết quả rất "hên xui", trong khi có máy chạy mượt mà, nhưng cũng có máy gặp vô số lỗi vặt và hoạt động rất tệ.

Nhưng không phải tất cả đều gặp sự cố

Giữa "cơn bão" chỉ trích, vẫn có những điểm sáng được người dùng và giới chuyên môn ghi nhận. Nhiều người cho biết họ rất thích màn hình khóa mới, ứng dụng camera được thiết kế lại và cảm giác toàn màn hình hơn khi lướt Safari.

Ngay cả với thiết kế Liquid Glass, nhiều người dùng thử nghiệm beta cho biết dù bị sốc lúc đầu nhưng họ đã dần quen và yêu thích nó sau vài tuần sử dụng. Về vấn đề hiệu năng, Apple cũng đã trấn an rằng tình trạng hao pin, nóng máy có thể chỉ là tạm thời do hệ thống cần thời gian để sắp xếp lại dữ liệu sau khi cập nhật.

Vậy, có nên nâng cấp lên iOS 26 ngay bây giờ?

Quyết định cuối cùng phụ thuộc vào bạn. Dưới đây là những lý do để cân nhắc:

- Lý do để chờ đợi: Nếu bạn ưu tiên sự ổn định, hãy ở lại với iOS 18. Phiên bản này vẫn nhận được cập nhật bảo mật và bạn sẽ tránh được các lỗi khó chịu của phiên bản đầu.

- Lý do để nâng cấp ngay: Nếu bạn là người yêu thích công nghệ, muốn trải nghiệm những tính năng mới nhất như Sàng lọc cuộc gọi (Call Screening) chặn cuộc gọi rác, Dịch trực tiếp (Live Translation), và các cải tiến trên Apple Maps, Music, Wallet... thì hãy nâng cấp. Các lỗi nhỏ có thể sẽ sớm được Apple khắc phục trong các bản cập nhật tiếp theo.

Nâng cấp iOS 26 tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của bạn.

Tóm lại, nếu bạn không ngại một vài lỗi vặt và sẵn sàng dành thời gian làm quen với giao diện mới, hãy tiến hành nâng cấp. Nếu không, việc chờ đợi thêm vài tuần cho một bản vá lỗi ổn định hơn là một lựa chọn khôn ngoan.