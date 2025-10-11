Tính năng mới trên iOS 26 giúp gợi nhớ cuộc gọi quan trọng

Điều này đôi khi khiến người dùng gặp khó khăn khi muốn xem lại các cuộc trò chuyện cũ với một liên hệ nào đó. Tuy nhiên, với iOS 26, Apple đã bổ sung tính năng xem chi tiết lịch sử cuộc gọi theo từng liên hệ, giúp người dùng dễ dàng tra cứu thời điểm, thời lượng và tần suất liên lạc với bất kỳ ai.

Việc xem lại lịch sử cuộc gọi với iOS 26 diễn ra rất đơn giản.

Cách sử dụng cũng rất đơn giản: mở ứng dụng Điện thoại > Gần đây > chọn liên hệ > nhấn vào biểu tượng “i” bên cạnh tên. Ngay sau đó, chạm vào mục “Lịch sử cuộc gọi” sẽ hiển thị toàn bộ chi tiết các cuộc gọi đến, đi và nhỡ của người đó, kèm ngày, giờ và thời lượng cụ thể.

Theo phản hồi ban đầu, lịch sử có thể kéo dài đến hơn hai năm rưỡi, tùy thói quen sử dụng của từng người. Tính năng này giúp việc quản lý liên lạc trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt hữu ích với những ai thường xuyên gọi điện trao đổi công việc hoặc muốn kiểm tra lại thời điểm một cuộc trò chuyện quan trọng.

Không dừng lại ở đó, Apple còn tích hợp trí tuệ nhân tạo và Siri để hỗ trợ người dùng tra cứu nhanh hơn. Chẳng hạn, người dùng có thể hỏi nội dung như “Siri, lần cuối tôi nói chuyện với Linh là khi nào?”, sau đó sẽ nhận lại ngay câu trả lời kèm tóm tắt nội dung.

iOS 26 đang chứng minh đây là phiên bản phần mềm đáng sử dụng.

Dù chỉ là một thay đổi nhỏ, nhưng tính năng mới trên iOS 26 đã khiến việc xem lại lịch sử cuộc gọi trở nên tiện lợi và có hệ thống hơn, điều này giúp người dùng tiết kiệm thời gian và quản lý liên lạc hiệu quả trong nhịp sống bận rộn.