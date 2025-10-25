Apple "giấu" một tính năng tuyệt vời trên iOS 26, người dùng AirPods phải kích hoạt ngay

Trong khi các bản phát hành phần mềm lớn như iOS 26 thường tập trung vào những thay đổi lớn cho iPhone và Mac, Apple cũng âm thầm mang đến nhiều cải tiến đáng giá cho AirPods. Một trong số đó, vốn không được nhắc đến trong bài thuyết trình chính, đang gây xôn xao cộng đồng đó là khả năng tự động dừng phát nhạc khi người dùng ngủ quên.

Tính năng này có tên chính thức là "Pause Media When Falling Asleep". Khi được kích hoạt, AirPods sẽ sử dụng các cảm biến để phát hiện khi người dùng đang chìm vào giấc ngủ và tự động tạm dừng mọi âm thanh đang phát (dù là podcast, nhạc hay sách nói). Người dùng có thể tìm thấy nút gạt để bật tính năng này trong menu AirPods của ứng dụng Cài đặt (Settings) trên iPhone, iPad, Mac, hoặc trong Trung tâm điều khiển (Control Center) của Apple TV.

Tính năng Pause Media When Falling Asleep trên iOS 26.

Apple không công bố chi tiết cách thức hoạt động, nhưng giới công nghệ tin rằng tính năng này dựa vào các cảm biến chuyển động tiên tiến trên tai nghe. Đặc biệt, với AirPods Pro 3, nó thậm chí có thể phân tích dữ liệu từ cảm biến nhịp tim mới để tăng độ chính xác khi nhận diện trạng thái ngủ.

Chính vì yêu cầu phần cứng này, tính năng sẽ không khả dụng trên tất cả các mẫu. Danh sách các thiết bị được hỗ trợ gồm có:

- AirPods 4

- AirPods Pro 2

- AirPods Pro 3

- Powerbeats Pro 2

Trong khi đó, các mẫu AirPods cũ hơn và cả dòng tai nghe chụp tai cao cấp AirPods Max đều không hỗ trợ tính năng này.

Đây là một nâng cấp cực kỳ giá trị, giúp Apple tạo khác biệt với các đối thủ phổ thông như Pixel Buds Pro 2 hay Galaxy Buds 3, vốn không có khả năng tương tự.

AirPods sẽ tự động ngừng phát âm thanh khi người dùng ngủ quên.

Đối với những người có thói quen nghe podcast hoặc nhạc để dễ ngủ, đây là một "vị cứu tinh" thực sự. Nhà báo Ilia Temelkov của trang tin PhoneArena cho biết, là một người bị chứng mất ngủ, anh thường phải đặt hẹn giờ để dừng podcast. Tuy nhiên, khi thức dậy lúc nửa đêm và muốn nghe tiếp, anh lại phải bực bội dùng điện thoại để dò tìm đúng đoạn đã ngủ quên.

Với tính năng mới trên iOS 26, "tôi sẽ không cần phải suy nghĩ về tất cả những điều đó nữa", anh viết. AirPods sẽ tự động tạm dừng đúng thời điểm người dùng ngủ, giúp họ dễ dàng nghe tiếp vào sáng hôm sau hoặc khi tỉnh giấc giữa đêm mà không làm gián đoạn giấc ngủ thêm.