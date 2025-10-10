iOS 26.1 giúp người dùng iPhone không còn ngủ quên

Apple vừa phát hành bản iOS 26.1 Beta, mang đến một thay đổi nhỏ nhưng cực kỳ hữu ích cho giao diện báo thức, hứa hẹn sẽ chấm dứt tình trạng lơ mơ ngủ và vô tình tắt nhầm báo thức vào mỗi buổi sáng.

Chạm để hoãn, vuốt để tắt

Tất cả người dùng iPhone chắc hẳn đã từng trải qua cảm giác bực bội khi muốn nhấn nút "Báo lại" (Snooze) nhưng lại lỡ tay tắt luôn báo thức, dẫn đến việc ngủ quên. Thấu hiểu điều này, Apple đã thiết kế lại giao diện báo thức trong bản cập nhật mới nhất để giải quyết triệt để vấn đề.

Cơ chế hoạt động mới rất đơn giản và hiệu quả. Không còn cảnh cả hai hành động "Tạm hoãn" và "Tắt" đều có thể thực hiện bằng một cú chạm nữa. Thay vào đó:

- Chạm vào màn hình: Sẽ chỉ có tác dụng tạm hoãn báo thức (Snooze).

- Vuốt thanh trượt: Mới có thể tắt hẳn báo thức.

Giao diện báo thức mới trên iOS 26.1 Beta.

Apple đã khéo léo thiết kế thanh trượt tắt báo thức mới có kích thước tương đồng với nút tạm hoãn, nhưng tổng thể các nút đều lớn hơn một chút so với phiên bản iOS 18, giúp người dùng khó có thể nhấn nhầm hơn khi còn đang ngái ngủ. Thay đổi này cũng được áp dụng cho cả tính năng đếm giờ (Timer).

Những thay đổi nhỏ khác trong iOS 26.1 Beta

Bản cập nhật này không mang đến quá nhiều tính năng đột phá nhưng có những tinh chỉnh đáng chú ý về giao diện, trong đó:

Ứng dụng Điện thoại và thanh tua video trong ứng dụng Ảnh được làm mới theo ngôn ngữ thiết kế "Liquid Glass" của Apple.

Apple Intelligence hỗ trợ thêm 8 ngôn ngữ mới. Tính năng Live Translate trên AirPods cũng được bổ sung 5 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Trung, Nhật và Hàn.

Giao diện ứng dụng Điện thoại được đồng nhất với giao diện Liquid Glass.

Tuy nhiên, vẫn có điều đáng tiếc là những ai đang mong chờ một Siri được nâng cấp toàn diện sẽ phải tiếp tục chờ đợi. Apple cho biết các tính năng cao cấp như hiểu bối cảnh cá nhân hay nhận thức nội dung trên màn hình sẽ không xuất hiện cho đến ít nhất là năm 2026.

Nếu muốn trải nghiệm sớm, người dùng có thể đăng ký tham gia chương trình phần mềm beta của Apple. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đây là phiên bản chưa ổn định và luôn tiềm ẩn lỗi. Hãy chắc chắn sao lưu toàn bộ dữ liệu iPhone của bạn trước khi cài đặt. Đối với người dùng thông thường, việc chờ đợi bản phát hành chính thức sẽ là lựa chọn an toàn và tốt nhất.