Trình duyệt AI ChatGPT bị chấm 99/100 điểm rủi ro, nguy hiểm hơn cả Chrome

Chúng ta thường mặc định "đám đông luôn đúng", nhưng trong thế giới trình duyệt web, điều này hoàn toàn sai lầm. Báo cáo từ trang Digitain đã vạch trần lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng của các ông lớn, đặc biệt là sự xuất hiện của các trình duyệt tích hợp AI.

Gây sốc nhất trong báo cáo là cái tên ChatGPT Atlas. Trình duyệt mới toanh do OpenAI phát triển đã nhận điểm rủi ro gần như tuyệt đối: 99/100.

ChatGPT Atlas bị xếp hạng bảo mật và riêng tư kém nhất.

Các chuyên gia phát hiện ChatGPT Atlas thất bại hoàn toàn trong các bài kiểm tra phân vùng trạng thái (state partitioning). Điều này có nghĩa là nó không hề ngăn chặn các trang web theo dõi hành vi người dùng xuyên suốt các phiên làm việc. Có vẻ như trong cơn say phát triển AI, OpenAI đã bỏ quên hoàn toàn yếu tố cốt lõi là sự an toàn của người dùng.

Không chịu kém cạnh, "vua thị phần" Google Chrome gây bất ngờ khi đứng vị trí thứ 2 trong danh sách đen với 76/100 điểm. Dù thống trị thế giới, Chrome vẫn bị đánh giá cực thấp về khả năng chống lấy vân tay trình duyệt và chặn theo dõi. Các đối thủ khác như Vivaldi (75 điểm) và Microsoft Edge (63 điểm) cũng không khá hơn là bao.

Danh sách 10 trình duyệt rủi ro nhất (theo điểm số):

1. ChatGPT Atlas (99 điểm - tệ nhất)

2. Google Chrome (76 điểm)

3. Vivaldi (75 điểm)

4. Microsoft Edge (63 điểm)

5. Opera (58 điểm)

6. Ungoogled (55 điểm)

7. Mozilla Firefox (50 điểm)

8. Apple Safari (49 điểm)

9. DuckDuckGo (44 điểm)

10. Tor (40 điểm)

Chuyên gia phân tích Paruyr Harutyunyan từ Digitain cảnh báo: "Hàng triệu người đang đổ xô dùng thử ChatGPT Atlas hay Comet vì sự mới lạ của AI. Nhưng hãy nhớ, AI được nuôi sống bằng dữ liệu. Những trình duyệt này có thể đang thu thập thông tin cá nhân của bạn nhiều hơn bất kỳ công cụ truyền thống nào".

Trình duyệt Chrome có thứ hạng cao ngất về sự kém cỏi trong quyền riêng tư.

Trước những rủi ro về dữ liệu, nghiên cứu cũng chỉ ra một con đường an toàn cho người dùng. Đó là hai trình duyệt Brave và Mullvad Browser, được Digitain vinh danh là những "pháo đài" kiên cố nhất. Đặc biệt, Mullvad (sản phẩm hợp tác với The Tor Project) được đánh giá cao nhờ mã nguồn mở và khả năng tàng hình trước các trình theo dõi.