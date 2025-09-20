Google biến Chrome thành trình duyệt “bất khả chiến bại”

Trong một bài đăng trên blog hôm 18/9, Google cho biết họ đã triển khai tính năng Gemini trên Chrome cho người dùng máy tính Mac và Windows tại Mỹ, cũng như trên các thiết bị di động. Người dùng sẽ có thể yêu cầu Gemini hỗ trợ trong việc hiểu nội dung của một trang web cụ thể, làm việc trên nhiều tab hoặc thực hiện nhiều tác vụ trong cùng một tab, chẳng hạn như lên lịch cuộc họp hoặc tìm kiếm video trên YouTube.

Sức mạnh Gemini AI giúp Google Chrome ngày càng khó bị đánh bại.

Phó chủ tịch cấp cao phụ trách nền tảng và thiết bị của Google, Rick Osterloh, cho biết: “Chúng tôi đang cải tiến trình duyệt để giúp bạn tận dụng tối đa web - theo những cách mà chúng tôi thậm chí còn không nghĩ là có thể chỉ vài năm trước. Chúng tôi cam kết giữ tốc độ, sự đơn giản và tính an toàn của Chrome mà người dùng yêu thích”.

Gemini mới trong Chrome sẽ tích hợp sâu hơn với các ứng dụng của Google như Lịch, YouTube và Bản đồ, cho phép người dùng truy cập các dịch vụ này mà không cần chuyển sang trang web khác. Trong thời gian tới, tính năng này cũng sẽ được mở rộng cho người dùng sản phẩm Google Workspace, với “quyền bảo vệ dữ liệu cấp doanh nghiệp”.

Ngoài ra, Google cũng công bố các tính năng mới của Agentic dành cho Gemini trong Chrome. Agentic AI cho phép người dùng xây dựng các dịch vụ tùy chỉnh để thực hiện các công việc cụ thể. Trong những tháng tới, người dùng có thể yêu cầu Gemini thực hiện một số tác vụ nhất định, như đặt lịch cắt tóc hoặc đặt hàng tạp hóa hàng tuần. Những tính năng này trước đây là một phần của dịch vụ nội bộ “Project Mariner” rất được nhân viên ưa chuộng.

Đây chính là lời tuyên chiến của Google đối với các trình duyệt AI đang nở rộ hiện nay.

Trước đây, Google yêu cầu người dùng phải đăng ký một số gói dịch vụ nhất định để truy cập Gemini trên Chrome. Giờ đây, dịch vụ đã được mở rộng với nhiều tính năng hơn, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Được biết, trình duyệt web hiện đang trở thành trung tâm của cuộc chiến giành quyền kiểm soát AI tiêu dùng do vai trò của chúng: cổng thông tin quan trọng để truy cập thông tin và nội dung trực tuyến. Google và Apple đang nắm giữ những cửa ngõ này do nắm lợi thế về thị phần. Với việc tích hợp Gemini vào Chrome, Google đang muốn khẳng định vị thế của mình trong việc nắm giữ thị phần trình duyệt trong bối cảnh các đối thủ liên tục giới thiệu trình duyệt AI riêng.