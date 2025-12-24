Samsung định ép người dùng chi ngàn đô mới được dùng AI "xịn" trên Galaxy S26

Kể từ khi Galaxy AI ra mắt, Samsung luôn ghi điểm nhờ chiến lược "bình dân hóa" trí tuệ nhân tạo. Dù bạn cầm trên tay chiếc Galaxy S24 thường hay S24 Ultra, trải nghiệm AI là như nhau. Tuy nhiên, sự hào phóng này có thể sẽ chấm dứt với thế hệ Galaxy S26.

Galaxy AI sắp trở nên độc quyền trên mẫu Ultra cao cấp?

Thông tin chấn động này đến từ Ice Universe – "ông trùm" rò rỉ tin tức Samsung trên Weibo. Theo đó, gã khổng lồ Hàn Quốc dự định giữ lại các chức năng AI mới nhất, mạnh mẽ nhất độc quyền cho Galaxy S26 Ultra.

Ice Universe thẳng thừng nhận định: "Tôi không khuyến nghị mua S26 hay S26+. Mẫu duy nhất đáng cân nhắc là S26 Ultra". Ông cũng cho biết thêm, ngay cả người dùng S25 Ultra hiện tại cũng có thể phải chờ đợi rất lâu mới được cập nhật các tính năng này, trong khi S26/S26+ thì hoàn toàn không có cửa.

Ngoài AI, phiên bản Ultra còn được cho là sẽ độc quyền các nâng cấp phần cứng như sạc nhanh hơn, khẩu độ camera lớn, khả năng zoom cải tiến và đặc biệt là công nghệ "màn hình riêng tư" chống nhìn trộm.

Trước tin đồn này, giới phân tích lo ngại Samsung đang lặp lại sai lầm của Apple với dòng iPhone 15, khi "táo khuyết" chỉ trang bị chip hỗ trợ Apple Intelligence cho dòng Pro, khiến phiên bản thường trở nên kém hấp dẫn.

Hình ảnh rò rỉ được cho là thiết kế của S26 Ultra.

Trong bối cảnh AI trên điện thoại vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, việc "gác cổng" (gate-keeping) tính năng phần mềm được xem là một nước đi mạo hiểm. Người dùng có thể chấp nhận trả thêm 500 USD cho camera 200MP hay màn hình lớn, nhưng khó lòng chấp nhận việc bị cắt giảm các công cụ phần mềm thông minh như tóm tắt nội dung hay chỉnh sửa ảnh – những thứ vốn dĩ nên được phổ cập để giữ chân khách hàng.